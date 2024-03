Cynický otec uškrtil manželku a tchyni, zamkl s nimi děti a šel do hospody

„Desetiletý Honzík měl dvě mámy, otce, babičku a nevlastního bratra Káju. Měli hodně divokou domácnost. Táta často pil, babička s macechou křičely,“ uvádí příběh v Historii českého zločinu Bronislava Janečková.

Při pohledu do archivních materiálů a trestního spisu si můžeme aktéry přiblížit lépe. Jan Kůrka starší se narodil v červnu 1906, takže mu v osudných dnech bylo necelých 35 let. Se svou první ženou Annou zplodil syna Honzíka. Rodiče pili oba, ale matka to zřejmě snášela hůř než otec, takže onemocněla „na játra“ a pak skončila v blázinci.

Otec se oženil znovu s tehdy 26letou Vilmou, která se ovšem také ráda napila, a měl s ní v roce 1940 teprve dvouletého Káju. V nájemním bytě v brněnských Starých Černovicích žili pohromadě i s Kájovou babičkou, 56letou Vilminou matkou Marií Burešovou. A právě tato tchyně Kůrku přemluvila, ať svého staršího chlapce Jana neposílá do sirotčince v Kuřimi, kde to už bylo dohodnuto, ale ať ho vezme k nim.