Nelegální revolver a drogy. Začal soud s Bidenovým synem, hrozí mu vězení

Proces konaný ve městě Wilmington se týká tří federálních obvinění souvisejících s nelegální koupí a držením střelné zbraně v roce 2018. Podle prokuratury tehdy Hunter Biden v dotazníku zatajil užívání drog, aby si mohl pořídit revolver, který posléze vlastnil necelé dva týdny.

Obžalovaný přiznal, že byl v dané době závislý na kokainu, jeho právníci ale porušení zákona odmítají. Za dvě z obvinění hrozí až desetiletý trest odnětí svobody a za třetí až pět let. Soudci však maximální možné tresty ukládají jen zřídka.

O vině či nevině rozhodne dvanáctičlenná porota, kterou se podařilo vybrat hned v pondělí, tedy první den soudu. Soudkyně Maryellen Noreikaová nejdříve zúžila pole kandidátů na zhruba tři desítky potenciálních porotců, poté obhajoba i obžaloba dostaly možnost odmítnout navrhované kandidáty. Kromě porotců tvoří finální výběr také čtyři náhradníci.

Prezident nebude proces komentovat

V úterý proces přejde k úvodním řečem dvou stran, napsala agentura AP. Jak dlouho bude trvat prezentování argumentů, není zcela jasné, podle deníku The Washington Post ale Noreikaová dříve naznačila, že by to mohly být přibližně dva týdny.

Jde o první trestní proces s potomkem úřadujícího amerického prezidenta a přichází po bezprecedentním procesu s Bidenovým předchůdcem v Bílém domě Donaldem Trumpem. Toho soudní porota minulý týden shledala vinným z falšování finančních záznamů, zatímco se uchází o další funkční období v čele Spojených států.

Prezident Biden uvedl, že jako hlava státu nebude proces se svým synem komentovat, ale že jako otec syna „bezmezně miluje, věří v něj a respektuje jeho sílu“. „Jsem prezident, ale také jsem otec,“ uvedl Biden. „Jill a já našeho syna milujeme a jsme nesmírně pyšní na muže, kterým dnes je,“ uvedl. Podle agentury AP Hunter Biden strávil uplynulý víkend s rodiči.

Krácení daní a extravagantní životní styl

Syn prezidenta čelí ještě druhému procesu v Los Angeles. Je obviněn z federálních daňových deliktů, výběr poroty je zde aktuálně plánovaný na září. Podle obžaloby se Biden mladší v Kalifornii v letech 2016 až 2019 vyhnul placení daně z příjmu ve výši 1,4 milionu dolarů (nyní asi 32 milionů Kč), zatímco vedl „extravagantní“ životní styl. Daně, které dlužil, mezitím prezidentův syn vrátil a jeho tým stíhání vykresluje jako politicky motivované.

Obě obžaloby vzešly z několikaletého vyšetřování Bidena mladšího vedeného prokurátorem Davidem Weissem. Některá média přitom podotýkají, že obžaloba, která je u soudu v Delaware, je poměrně neobvyklá. Bývalí a současní činitelé deníku The New York Times řekli, že mnozí lidé podezřelí ze lhaní při nákupu zbraně jsou z tohoto činu obžalováni jen ve spojení s dalším, závažnějším bodem.

„Samostatně je to vzácné,“ řekl bývalý federální prokurátor John Fishwick. „Tato obvinění se většinou vznáší proti odsouzeným zločincům, kteří nelegálně drží zbraň, nebo spáchají násilné či s drogami související obvinění,“ uvedl.

Ještě loni v létě se zdálo, že kauzy Huntera Bidena skončí dohodou dvou stran, díky níž by se prezidentův syn výměnou za částečné přiznání viny vyhnul vězení. Dohoda však u soudu nečekaně ztroskotala.