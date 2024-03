Švábi, vši a nevychované děti. Výměna manželek skončila už po pěti dnech

Martina svou rodinu do Výměny přihlásila ze zvědavosti. Toužila po adrenalinovém zážitku.

První rodina nové Výměny manželek žije ve Znojmě v bytě 3+1. Martina (36) je na mateřské dovolené. Její partner Vašek (28), se kterým tvoří pár čtyři roky, pracuje jako stavební dělník. Společně mají syna Vašíka (2). „Mám nejlepšího chlapa na světě,“ říká Martina. Vašek o ní mluví jako o „milionové ženské“.

Proč se tedy harmonická rodina rozhodla do Výměny přihlásit? Údajně ze zvědavosti. „Rádi na Výměnu manželek koukáme, tak nás napadlo se přihlásit. Bude to pro nás určitě dobrá zkušenost,“ vysvětluje Vašek. Martina má zase ráda adrenalin, a účast v pořadu pokládá za adrenalinový zážitek.

Martina z Nového Dvora (30) je na úřadu práce.

Vždyť vám ty děti seberou!

Místo Martiny přijela za Vaškem druhá Martina (30), která je na úřadu práce. Nový domov se jí hned zalíbil. Překvapilo ji hlavně množství hraček, které má Vašík. „My hračky nemáme, protože nejstarší dcera, Pája, je hodila do rybníka,“ vysvětlila. Rozplakalo ji, že náhradní rodina se má podle fotek ráda, kdežto ona v té své takovou lásku necítí.

Na první dojem přišla Martina Vaškovi zamlklá. „A to jsem si myslel, že já jsem nemluvný,“ divil se. Jak je zvyklý, okamžitě začal kmitat kolem malého. Martině ukazoval, jak má Vašíka přebalit a jak mu nabrat do misky jídlo. Sám pak syna nakrmil. „To mně nikdo takhle nepomáhá. Přítel jen jednou Leontýnku vykoupal, když jí byly tři měsíce,“ posmutněla vyměněná manželka.

Martina je sice matka čtyř dětí, Vašek ji však musel často instruovat. „Ty vo*e, trochu se bojím. Vypadá to, že si budu muset všechno dělat sám,“ děsil se, když Martina nechala Vašíka odběhnout s nedočištěnými zuby.

Náhradní manželka Vaškovi také prozradila, že její nejstarší dcera bere prášky. „Máme to napsané od psychiatra, aby se uklidnila. Protože ona je bez nich agresivní a kouše sourozence.“ Vašek zmínil, že by se dítěti mělo jen více věnovat. „Když jsme jí nechtěli dát padesát korun, tak šla do obchodu a něco tam ukradla. Všichni říkají, že má lehkou retardaci,“ pokračovala Martina.

Ona sama prý byla od třinácti v děcáku. „Máma se nestarala. Měla radši chlapy než nás.“ Vašek došel k názoru, že Martina nemá správné vzory v rodině a navíc jí chybí opora, kterou by měla mít v partnerovi.

Martina ve znojemské domácnosti většinu času prosmutnila. Vašek se jí marně pokoušel vymýšlet program, aby se rozveselila.

Aby ji odpoutal od negativních myšlenek, vzal Vašek Martinu na procházku do lesa. Ukazoval jí přitom různé zajímavosti, ji to však očividně nezajímalo. „Achjo. Řekni mi, co tě zajímá? Co bys tady chtěla zažít?“ ptal se jí. „Nevím,“ zněla odpověď. Její rodina prý nikam nechodí, ani ona sama s dětmi. „Jsem tak unavená ze sekání dřeva, že se mi pak už nikam nechce,“ vysvětlovala.

Vašek se snažil pomáhat, jak mohl, zřejmě to však nebyl správný recept na Martininu pohodu. Trápilo ji, jak odlišný život žije. „Všeho je na mě hodně, asi to nevydržím. Asi to ukončím,“ svěřila se mu. „Co se stalo, byl jsem na tebe nějaký hnusný?“ ptal se náhradní manžel. Odpověď byla záporná. „Ne, já to nepřijímám, myslím, že to tu není tak strašné. Vydržíme to těch deset dní,“ reagoval nakonec Vašek na Martinino přání Výměnu ukončit.

Na druhé straně se mezitím přišlo na to, že děti mají vši, a štáb tuto skutečnost musel oznámit i ve Znojmě. „Já jsem příteli říkala, aby dětem vyčistil hlavu tím hřebínkem, já to neumím. Ale on se na to vy*ral a dělá ze mě debila!“ rozčílila se Martina. Ani Vašek nebyl klidný: „Proč jsi něco neřekla? Vždyť to můžeme chytit všichni!“

U nikoho se naštěstí vši neobjevily. Martina ovšem údajné příkoří, které jí způsobil přítel, nedokázala pustit z hlavy. „Když má rád moji s prominutím p*ču, tak může mít rád i ty děti!“

Později na procházce se Vaškovi svěřila, že dvě mladší děti už ani nechtěla, ale nakonec ustoupila partnerovi. „Mně přijde, že ho vždycky poslechneš na slovo. Ty se ho bojíš?“ vyptával se dočasný manžel. „Asi jo. Předchozí manžel mě mlátil, víš? Kopal do mě.“

Dále se Vašek dozvěděl, že druhá rodina nemá peněz nazbyt. Kasu přitom drží Milan a Martina má údajně strach si cokoliv koupit. „A za co teda Milan utrácí?“ vyptával se dále Vašek. „Hraje automaty. Prohrál i peníze na nájem,“ hlesla vyměněná manželka. „Musíš se zmátořit, musíš mu dát nějaké ultimátum. Vždyť vám ty děti takhle seberou,“ nabádal ji Vašek. „Já myslím, že nám je seberou stejně,“ opáčila.

Ve změně režimu vyslovila Martina přání, které Vašek už dopředu očekával: ukončit Výměnu. „Nedá se to vydržet z toho důvodu, že Milan je neschopný rodič. Mrzí mě to, ale nechci tady být,“ dodala na vysvětlenou.