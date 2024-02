Odměna za natáčení padla na dluh. Vyměněnou manželku málem vyrazili z bytu

První pár společně vychovává děti Viktorku (2) a Vendu (1).

U mě, kluku, pohoříš

První rodina žije v pražské Libni, kde má pronajatý byt 2+kk. Dorka (28) je na rodičovské dovolené, její partner Václav (29) pracuje jako kuchař. Společně vychovávají Viktorku (2) a Vendu (1). Do pořadu se přihlásili pro zábavu a finanční odměnu. Brzy se plánují vzít, tak se jim peníze budou hodit.

Na deset dní za Václavem zamířila Žaneta (44), která pracuje jako sanitářka. Do Prahy se jí moc nechtělo, v novém bytě se jí však hned zalíbilo, protože byl hezky uklizený.

Záhy zjistila, že Vašek je přesným opakem jejího partnera Davida. „Je to, jako byste mě poslali ke mně. Vašek pořád něco dělá a honí se mu hlavou, co všechno musí za ten den stihnout,“ líčila Žaneta hned první den.

Žaneta (44) pracuje jako sanitářka. Její rázná povaha stála za nejedním sporem s podobně dominantním náhradním manželem.

Ačkoli je sama velice pořádkumilovná a často uklízí, podle Václava to nebylo dost. Například vanu po umytí měla ještě utřít do sucha. „Ty v*le, on mě bude je*at, jak mám uklízet? Tož to ne,“ divila se svérázným způsobem náhradní manželka. „Myslím to vážně. Tohle chci i po své ženě,“ oznámil jí Vašek.

Žanetu brzy začalo štvát, že Vašek neustále mluví. „Drž hubu,“ okřikla ho, když se chystala vysávat. „Nebudeš tady po mně něco předělávat, kámo?“ ujišťovala se po dokončení úklidu. „To bych si nedovolil,“ odvětil Vašek.

Netrvalo dlouho a partneři začali bojovat o dominanci v domácnosti. „Když řeknu, že něco chci, tak to prostě tak bude,“ seznamoval náhradní manželku se svým přístupem Václav. „Tak to u mě pohoříš, kluku. Chudák holka,“ litovala Žaneta Dorku.

Vzápětí se pohádali o počet řízků, které Vašek zrovna nasmažil. „Jeden, já chci jeden,“ opakovala důrazně Žaneta. „Já ti chci naložit, kolik sám uznám za vhodné,“ prohlásil nezlomně Václav.

Vašek také Žanetě prozradil, že svou partnerku nikam nepouští, a to ani s dětmi na hřiště. Prý není rád, když někam chodí. „Ty v*le, ona si potřebuje odpočinout, ne být tady pořád zavřená. Potřebuje si odpočinout i od tebe,“ nevěřila svým uším Žaneta.

Dusno mezi partnery časem houstlo. Čtvrtý den Výměny měl Václav nastoupit do nové práce, ale Žanetě nebylo dobře, a tak i přes její protesty zůstal doma. „Já se z něho zblázním, přísahám. On mě pořád potřebuje organizovat,“ posteskla si.

„Není ti dobře, tak já dneska všechno udělám. Chceš kafíčko? Teplé mlíčko?“ vyptával se. „Nic mi, ku*va, nenabízej a obaluj květák,“ okřikla ho a nevěřícně dodala: „On má nastupovat do nové práce a dovolí si nepřijít.“ „No a co? V Praze je všude práce habaděj,“ odvětil Václav.

Dluhy jsou přednější, svatba musí počkat

Žaneta už měla dost Vaškova mluvení, a tak si ve změně režimu přála, aby na jeden den přestal mluvit. Druhým přáním byl den jen pro sebe ve velkoměstě. S obojím náhradní manžel souhlasil.

Šestý den Výměny se Václav od majitele bytu dozvěděl, že Dorka pět měsíců nezaplatila nájem a měsíc již běží výpovědní lhůta. O situaci byla rodina údajně informována dopisy, které byly i osobně přebrány. „Já nechápu, jak nemůžeš vědět, že nemáte zaplacený nájem,“ divila se Žaneta. „Tohle řeší přítelkyně a já se jí na to neptám,“ pokrčil rameny.

Od štábu si vyžádal telefonát s Dorkou. Ta nechápala, proč jí vůbec volá. „Já myslím, že to můžu začít řešit až v neděli, až se vrátím, a ne teď, když jsem někde v háji,“ oznámila mu chladně. Navíc popřela, že by kdy od majitele dostala nějaké dopisy. Václav nevěděl, čemu věřit.

Nakonec se rozhodl, že dluh umoří odměnou za natáčení Výměny manželek. S majitelem se naštěstí domluvil. „Chtěl jsem z těch peněz uspořádat nějakou menší svatbu. Ale takové problémy jsou důležitější, svatba počká,“ prohlásil a zařekl se, že odteď bude platbu nájmu vyřizovat on, nikoli jeho partnerka.

Žaneta sice Vaška pochválila, jak vyřešil krizi s bytem, jinak k němu však byla dost kritická. Především k jeho výchově, kterou označila za „chaotickou“. „To je tvůj pohled, protože máš čtrnáctileté děti. Máš jen plnou pusu keců,“ nedal se Václav.

Za víc než týden se již naučil, jak Žanetě zabrnkat na nervy: „Nechceš nějakou svačinku? Nebo kafíčko do termosky?“ zeptal se a náhradní manželka jako na povel protočila oči v sloup. Pak si teprve Vašek uvědomil, že plní úkol z Výměny a měl by být celý den zticha.

Ještě ten den se stihli partneři znova pohádat, tentokrát kvůli koupání dětí. Václav zastával názor, že by se děti neměly mýt každý den. „Promiň, že jsem vykoupala tvé zpocené a od písku špinavé děti,“ odpověděla Žaneta kousavě.

Oba se pak shodli, že by partnery v reálném životě být nemohli. „Jen začneš mluvit a už mi vstávají hrůzou vlasy na hlavě,“ řekla vyměněná manželka. „Koukej! Takhle tu pusu zamknu, zahodím klíček a dvacet čtyři hodin s tebou už nepromluvím,“ reagoval Václav. „Dobře, děkuju, to budu nejšťastnější,“ zněla odpověď. Už o chvíli později své předsevzetí opět porušil.