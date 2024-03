Výměnu mám za trest, byl jsem partnerce nevěrný, prozradil náhradní manžel

První účastníci nové Výměny žijí v Liberci v nájemním bytě 2+1. Eva (27) je prodavačka. Její manžel Lukáš (36) pracuje v nemocnici. Spolu vychovávají Kubíka (6), kterého má Eva ve střídavé péči, a Izabelku (3).

Partneři jsou spolu čtyři roky a do Výměny je přihlásila Eva. „Vztah máme perfektní,“ chlubí se Lukáš. Někdy prý však v domácnosti nevládne takový pořádek, jak by si představoval. „Myslí si, že budu mít uklizeno, hned jak dovařím poslední knedlík,“ vysvětluje Eva. Lukáš o svých nárocích ví: „Nevím, kde jsem tu úchylku vzal. Ale mám radši, když je poklizeno.“

Simona (38) je terénní pečovatelka.

Nevěru jsme vyřešili

Deset dní měla s Lukášem strávit Simona (38), která je terénní pečovatelka. Při seznámení zavládly oboustranné sympatie. „První dojem z pána i dětí úplně super. Je šikovný, o děti se určitě postará,“ pochvalovala si Simona. I její dočasný partner byl nadšený: „Paní je sympatická, hodná a milá. Spadl mi kámen ze srdce.“

Jednou z hlavních povinností náhradní manželky bylo vypravit děti do školy a školky. První ráno vedla Kubu, ten si ale zapomněl umýt zuby a vzít si brýle. Oba navíc málem nestihli tramvaj. „Škola je teda strašně daleko a neumím si představit lítat každé ráno takhle s děckama a pak ještě do práce,“ lamentovala Simona.

Druhý den si rodina zašla „na jedno“ a Simona měla příležitost dozvědět se něco o členech své dočasné domácnosti. „Výměnu manželek mám za trest. Jeden měsíc jsem byl na Evu hnusný, a ona se mi takhle pomstila,“ prozradil Lukáš.

Pak z něho ovšem vypadlo, že byl manželce nevěrný. „Všechno se vyřešilo, tu osobu jsem si zablokoval a už si s ní nepíšu. Od té doby zase fungujeme normálně,“ dodal. Když někam jde, tak si s sebou údajně raději vezme děti jako zástěrku.

Lukáš se náhradní partnerce také svěřil, že má tendenci Evu kontrolovat, zdali uklidila podle jeho představ. „Já bych ho poslala do řiti,“ prohlásila Simona mimo jeho doslech. „Eva je dospělá ženská, a jestli zvládá dvě děti a přitom ještě práci, studium, domácnost a pejska, tak nechápu, proč on chodí a předělává to po ní. Nevím, jestli si jí neváží.“

S dětmi neměla Simona žádný problém. Tento fakt jí však s postupujícím časem začal vadit: „Jsou hrozně hodné, od rána se dívají na pohádku, ale vůbec o nich nevím. Stihla jsem uvařit vývar, uklizeno tady je, ale je tu hrozná nuda.“

Škoda rány, která padne vedle

Ve změně režimu si Simona od Lukáše přála splnit úkol z manuálu: uklidit sklep. „Přála bych si, abys změnil své chování ke Kubovi. Abys měl na něj stejný metr jako na Izabelku,“ uložila náhradnímu manželovi. „Mně se nezdá, že bych měl dvojí metr,“ krčil rameny Lukáš. I tak se však zavázal, že se bude snažit.

Děti nakonec i Simoně daly zabrat. „Mazec, mazec, mazec. Od rána piští a perou se. Svým klukům už bych dala na zadek, ale to tady nejde. Škoda každé rány, která padne vedle, jak se říká,“ nechala se slyšet.

Večer zavládl klid a Lukáš se tak mohl věnovat svému koníčku: stavění modelu lodi. Simona se ho ptala, na kolik takový model vyjde. Odpověď, že asi na čtyřicet tisíc, ji šokovala.

„Já nijak neutrácím,“ rozhovořila se pak o svých finančních možnostech. „Nám ani nezbývá na utrácení. Můj chlap je v insolvenci, takže po zaplacení mu zbyde životní minimum.“ Insolvenci prý má z doby, kdy žil v Anglii a v Česku si neodhlásil zdravotní pojišťovnu.

Lukáš prozradil, že Eva je také v insolvenci, a svěřil se i se svými vlastními problémy. Před lety se chytl špatných lidí, kteří si z něj ve svém byznysu udělali bílého koně. Skončil s dluhem půl milionu. „Když jsem si vyřídil insolvenci, tak mě to vyšlo na nějakých dvě stě šedesát tisíc,“ prozradil náhradní manželce.

Další den Lukáš poslal Kubu k jeho biologickému otci, údajně aby mezi dětmi nebyly rozbroje. Simona z toho nebyla nadšená. Navíc vyvstal další problém. „Kuba má kašel a Eva tady dětem nenechala kartičky pojištěnce,“ postěžovala si náhradní manželka. Vypadalo to, že tato skutečnost Lukáše nijak netrápí.

„Lukáš v domácnosti neví, kde je pravá a kde levá. On o té domácnosti nic neví. Já bych s ním žít nemohla,“ nechala se slyšet Simona. Náhradnímu manželovi později promlouvala do duše: „Ty si žiješ v takové své bublině: já, já a jenom já. Jsi strašně hodný, pozorný, ale je tam to ‚ale‘, které neumím pojmenovat.“

Co Simonino „ale“ je, zjistil Lukáš ke konci Výměny během uklízení sklepa. „Měl bych si Evy víc všímat, nebýt na ni hnusný a občas ji nesekýrovat a nebuzerovat, že něco nemá hotové a tak dále,“ uznal. Uplynulých deset dní mu prý otevřelo oči.