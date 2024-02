Je muslim, ale vepřové jí. Vyměněná manželka našla partnera na internetu

Ivan pochází z Bulharska. S Janou se seznámil na sociální síti. Jsou spolu už pět let.

První rodina nové Výměny žije v Pardubicích v pronajatém bytě 2+1. Jana (43) je na mateřské dovolené s Šeherezádou (1). Její partner se jmenuje Ivaniljo (44), říká si však zkráceně Ivan. Pár vychovává kromě Šeherezády další dvě děti, které má Jana z předchozího vztahu: Davida (16), který se učí na truhláře, a Mikea (8).

Ivan pochází z Bulharska, je tureckého původu a vyznává islám. S Janou se seznámil na sociální síti. Jsou spolu už pět let. Největším problémem je v jejich soužití fakt, že Ivan rozmazluje dcerku Šeherezádu.

Ženská musí dělat svoji práci

Do Pardubic se za Ivanem vydala Lucka (32), která pracuje jako operátorka. Hned při prohlídce bytu ji překvapilo, že v nové domácnosti nemají troubu ani sporák, jen dvě plotýnky.

Vzhledem k silnému přízvuku náhradního partnera byla Lucka hned při seznámení nervózní, zda si budou navzájem rozumět. Největšími potížisty se však už zpočátku ukázaly být kočky, kterých rodina chová pět. Zvířata chodí v bytě, kam se jim zachce, a jedna z nich ráno převrhla hrnek s kávou. „Do prčic už s těma kočkama! Pryč,“ ujely Lucce nervy. „Ty vo*e, nechápu, že to Janě nevadí, že vaří a ony jí všude skáčou.“

Nebyl to zdaleka jediný nedostatek v nové domácnosti. Vyměněná manželka zjistila, že děti nemají žádné hračky, a tak se jim vydala ze svého nakoupit omalovánky, papíry a pastelky. Doprovod jí dělal osmiletý Mike. „Kolik to je dohromady? Nevím, jestli to nevadí, že je toho tolik,“ staral se nad cenou nákupu.

Kdo nouzí v rodině naopak netrpí, je nejmladší Šeherezáda, která má k dispozici šuplík plný sladkostí. Také chodí spát, kdy chce. „Je hrozně rozmazlená,“ přisadila si Lucka a David přikyvoval. „Mamča musí být hrozně unavená. Měli byste nastavit nějaký řád, strašně vám to pomůže,“ radila náhradnímu manželovi.

Otěže výchovy vzala Lucka do svých rukou už třetí den, aniž by čekala na změnu režimu. Začala dávat Šeherezádě klasické snídaně a dopoledne ji vzala ven. Doufala přitom, že se dočasná dcera unaví, a bude spát po obědě. „Každé dítě je hodné, když má nějaký režim a zábavu,“ mínila vyměněná manželka.

Většinu času se věnovala dětem a podle dočasného manžela začala zanedbávat domácnost. „Je tu bordel a kdo uklízí? Ženská musí dělat svoji práci a ne čekat na chlapa. To mi hodně vadí,“ oznámil kamerám lámanou češtinou. „U nás tohle neexistuje. Moje žena pořád uklízí.“

Lucka měla jiný názor. Když vzal Ivan dceru na procházku, pustila se do pořádného úklidu. „Bordel, chaos. Je to všechno dlouho nemyté,“ stěžovala si přitom. „Jana musela vědět, že když sem přijde náhradní máma, že z téhle domácnosti bude vyřízená.“

Ivan se jí po návratu z práce rozhodl domluvit. „Tady už jsi uklízela? Ne? Protože u nás se každý den vysává,“ poučil ji. „Mně to přijde zbytečný. Na koberci jsou drobky, ale jinak je tady spoustu chlupů od těch koček, což oni neřeší. Já jsem samý chlup, možná ty věci budu muset vyhodit,“ rozpovídala se v soukromí Lucka.

„Dneska jsem pustil tři pračky, protože byl koš plný. Ženská musí dělat svoji práci. A musel jsem ji dělat já,“ nechal se mezitím slyšet Ivan.

Nebreč nebo dostaneš

Ve změně režimu si Lucka přála, aby se dětem koupily bačkory a aby měl Mike každý den vyhrazenou chvilku jen sám pro sebe bez Šeherezády, se kterou tráví většinu času.

Další den přišla návštěva. Náhradní manželka z toho byla nesvá, na návštěvy není příliš zvyklá. Domlouvala proto hostům, aby se moc dlouho nezdržovali, protože děti mají svůj řád a měly by jít spát. Ivanovi se po rozhovoru s přáteli Lucčin řád rozležel v hlavě a změny se mu přestaly líbit.

„Zrušíme zákaz na sladkosti,“ oznámil prozatímní manželce. Kamarádi se prý divili, že Šeherezáda vůbec nemůže sladké. „Vždyť to není pravda, Ivane. Má tam donuty,“ bránila se Lucka, nakonec však musela ustoupit. „Taky Mike nebude mít zákaz od Šeri,“ pokračoval Ivan lámaně, maje na mysli čas, který Lucka ve změně režimu vyhradila Mikeovi. „On je vedle v pokoji, ona tady a volá ‚Miky, Miky, Miky‘ a to mně se nelíbí,“ pokračoval.

Lucka byla zklamaná. „Byl to masakr. Celou dobu byl nadšený, že malá dobrůtky nemá, že obědvá a večeří, a najednou otočil.“ Po dalším výstupu Šeherezády, které otec opět ustoupil, Lucce praskly nervy: „Já už to tady můžu m*dat, ty vo*e. Kdybych tohle měla mít doma, tak se asi oběsím.“ Vadilo jí, že Ivan dělá rozdíly mezi kluky, kteří nejsou jeho, a malou Šeherezádou.

To se znova projevilo o den později. Zatímco Šeherezádu nechal pít colu, Mikeovi vynadal, že si čte v posteli. „Miky! Ty jsi v posteli? To si děláš pr*el,“ nebral si otčím servítky.

Poslední drama se konalo v den odjezdu. Lucka koupila na rozloučenou Mikeovi model autobusu a Šeherezádě panenku. Malá ale o panenku neměla zájem a dožadovala se bratrova autobusu. Přitom ho zvládla zničit a Mike se rozplakal. „To je hrozné, ona si prostě ničeho neváží,“ kroutila hlavou Lucka. Ivan si ale našel viníka v nevlastním synovi: „Miky nebreč, nebo dostaneš! Ty mi děláš nervy!“