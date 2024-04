Mladí se dnes příliš zaměřují na vnitřní prožitky, je to nezdravé, míní socioložka

Česká republika patří mezi dvacet nejšťastnějších zemí světa. Souhlasíte s tím? Jsou Češi šťastní?

Tyto mezinárodní průzkumy jsou poněkud zjednodušující a jejich dalším problémem je, že každá kultura chápe štěstí jinak. V některých zemích je vyloženě neslušné říct, že nejste šťastní. Češi jsou zase docela reptalové, takže tohle umístění mě překvapuje. Za velmi šťastné bývají považovány země Jižní Ameriky a například Dánové se také umisťují na vrcholu žebříčků. Ale když se podíváme na spotřebu antidepresiv, ta je v Dánsku daleko vyšší než v Česku. To samé platí o počtu sebevražd. Takže tyhle statistiky jsou vždy trochu zavádějící. Co se týče celkové kvality života, tak na tom určitě ve srovnání se zbytkem světa nejsme špatně. Druhá věc je, jak to prožíváme.

Na štěstí žen se podepisuje hlavně narození prvního dítěte, s dalšími už pocit štěstí tolik nestoupá. Pro muže je partnerka důležitější než děti.