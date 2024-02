Nikdy se nežeň, dopadneš jako já, v*le, nabádal otec syna ve Výměně manželek

Andrea je v neustálém zápřahu, všechno prý však s přehledem zvládá.

První rodina žije v nájemním bytě 4+1 na sídlišti v Uherském Hradišti. Andrea (29) je na mateřské dovolené a její manžel Aleš (33) pracuje jako řidič. Starají se celkem o sedm dětí: Samuela (11), Honzíka (8), Magdalenku (7), které má Andrea z předchozího vztahu, Sofinku (2,5) a Martičku (1), které mají Andrea s Alešem spolu, a další dvě děti, které má Aleš z předchozího vztahu a které do domácnosti k vyměněné manželce dorazí o víkendu.

Aleš a Andrea se vzali před třemi měsíci, přestože už se znají čtyři roky. A co novomanželku na Alešovi nejvíc trápí? „Chtěla bych, aby vysával nebo utřel prach. Cokoli. Aspoň s těmi dětmi,“ stěžovala si Andrea. Aleš suše kontroval: „Já myslím, že to přehání.“

Když se s Andreou poznal, čekal Aleš dítě se svou tehdejší manželkou a potom prý, jak sám říká, „udělal dítě Andreji, takže byly těhotné obě naráz.“ Andrea ho doplňuje: „Pak se rozvedli, vzal si mě. Byla to taková komedie.“ A co si oba slibovali od Výměny manželek? „Já bych chtěla, aby stál za mnou,“ prozradila Andrea. „To já bych chtěl, aby přestala křičet. Chtělas tolik dětí, máš je. Jednoduchá odpověď,“ dodal Aleš.

Nezkrotí mě jedna, nezkrotí mě ani druhá

Společnost dělala Alešovi Petra (39), která je momentálně nezaměstnaná. „Já mám doma jenom dvě,“ přiznala při seznámení s početnou rodinou, načež děti obratem poznamenaly: „Tak to bude mamka odpočívat.“

„Ty kouříš doma?“ ptala se Petra vyměněného manžela hned u večeře. „Jenom když malá spí,“ odpověděl Aleš. Na úplné omezení kouření se netvářil. „Jestli si myslí, že budu chodit ven, tak nebudu,“ prohlásil na kameru a dodal: „Manželka mě nezkrotila, tak mě nezkrotí ani druhá.“

Petra (39) byla v době Výměn\ manželek nezaměstnaná.

„Ty cigarety tak na čtyři pět tisíc měsíčně vyjdou a za ty peníze by mohli dětem dopřát trochu pestřejší večeři,“ komentovala Petra párky s kečupem, které si rodina připravila. Záhy navíc pojala podezření, že Aleš nemá pořádnou práci a rodinu živí jen z brigád a příspěvků.

Jednou z brigád je rozdávání letáků. S kompletováním pomáhají doma i děti. Petra se divila, že nejstarší Samuel za tuto pomoc nedostává žádné kapesné. „Ona dává svým dětem kapesné, ale má je jenom dvě. Já musím dávat sedmi,“ vysvětloval Aleš, proč to nejde.

Z náhradního manžela nakonec Petra vytáhla informaci o jeho práci řidiče. „Nemůžu řídit, vzali mi papíry za veřejné ohrožení. Předjížděl jsem, nic se nestalo, ale i tak,“ přiznal.

„Je to strašná práce, otročina a člověk z toho nic nemá,“ komentovala Petra brigádu s letáky. Podle jejího názoru by místo ní rodina měla radši vyrazit na výlet. „Se sedmi dětmi to nejde, nejsme chobotnice ani Saxana. Ono se jí to tak kecá,“ reagoval Aleš.

Petra skutečně zakrátko zjistila, jaké to je starat se o sedm ratolestí. Na víkend totiž dorazily dvě děti z Alešova předchozího vztahu. „Těch pět spolu nějak funguje, ale ty dvě… Je to bordel,“ postěžovala si vyměněná manželka. Aleš jí navíc vymluvil každý pokus je jakkoli zabavit. „Já když tam půjdu, tak tam budu stát jako trubka. Ony se zabaví samy,“ řekl.

Jeho výchovné metody byly poněkud netradiční. Do koupelny děti dohnal tak, že na ně přišel se strašidelnou maskou. Některé se strachy rozplakaly. „Není to asi úplně nejlepší nápad, ale pořád lepší, než kdyby jim dal na zadek,“ hodnotila náhradní manželka.

Alešovi se zase nezdál její vztah k úklidu. Když vysávala a utírala prach, všude za ní chodil a hodnotil, jestli je práce pořádně udělaná. Spokojený ale nebyl: „Vytírala až včera a jenom obývák.“ Jeho žena je prý zvyklá vytírat každý den.

Dokousal jsem to sem, dokoušu to dál

Ve změně režimu si Petra přála jeden den volna, aby si mohla zajít na kosmetiku. „Jeden den bych vzala děti na hřiště a ty bys zatím udělal úklid jako dělá Andrea. Utřeš prach, vyluxuješ, vytřeš, vypereš… Uděláš takovou hospodyňku,“ pokračovala Petra.

Alešovi se její přání nelíbilo: „Prát nebudu. Vysaju, to klidně, ale prát nebudu.“ Podobný „úspěch“ měl i Petřin návrh, že by mohl kouřit venku. „Ne, ani to nezkoušej,“ opáčil a mimo její doslech dodal: „Já jí přece taky neříkám, že má chodit ven pít třeba kávu.“

Aleš byl den ze dne frustrovanější. Stýskalo se mu po Andree a začal uvažovat, že pořad ukončí. Bál se ovšem reakce své ženy, pokud by tak opravdu učinil. „Když už jsem to dokousal sem, tak to dokoušu až do konce,“ povzdychl si.

Po víkendu se v domácnosti opět snížil počet dětí, a tak se Aleš rozhodl splnit úkol ze změny: natřít fleky na zdi. Neobešlo se to bez skuhrání: „V životě se nežeň, dopadneš jako já, v*le,“ poučoval jedenáctiletého Samuela. „Nestačí, že musím dělat noviny, dělám s děckama, ještě musím líčit zeď, ty v*le. Je to normálně domácí násilí.“

Večer poučil náhradní manželku, že špatně pouklízela a že jeho děti musí dýchat prach. „Já mám taky k tobě plno výtek, ale nechci se hádat,“ opáčila Petra. Po krátkém naléhání ustoupila. „Vadí mi, že křičíš na děti a že se tě bojí,“ sdělila mu. Aleš se rozčílil. Děti z něho prý nemají strach, ale respekt.

„To je poslední kapka. Já tu Výměnu končím,“ oznámil rodině po krátké konfrontaci. „Myslím, že tu Výměnu chce ukončit předtím, než vyjde najevo, jak se k těm dětem opravdu chová,“ mínila Petra. Do regulérního konce natáčení zbývaly pouhé dva dny.