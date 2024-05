Žena naletěla o padesát let mladšímu sňatkovému podvodníkovi

Její bývalý manžel Mohamed měl totiž pěknou řádku dluhů, které nemohl sám splatit. Požádal tak o peníze Iris, která mu je s radostí dala. Pak jí ještě žádal o další peníze, které se poděly neznámo kam.

„Chtěla bych všechny starší ženy varovat. Nenaleťte jako já. Nenechte se omámit sladkými řečmi, nic z toho není pravda. Tito muži chtějí pouze vaše peníze. A jakmile je dostanou, odkopnou vás a už nikdy se neobjeví,“ uvedla žena pro Daily Star.

Mohamed se zjevil zrovna ve chvíli, kdy se cítila osamělá a hledala někoho, s kým by si mohla popovídat. Naletěla mu a přišla o veškeré své úspory. Nyní na kdysi dokonalý vztah vzpomíná s hořkostí v ústech. Připravil ji v přepočtu zhruba o milion a půl korun a snažil se ji také přesvědčit, aby na něj přepsala svůj dům v Anglii. To naštěstí neudělala, protože nyní by ani neměla kde bydlet.

„Díky bohu mě od všeho ochránila rodina, která hned viděla, že něco nesedí. Naletěla jsem a je mi to líto. A nyní se snažím šířit osvětu, aby nenaletěly další ženy. Ten chvilkový pocit štěstí za to nestojí, připraví vás to o mnoho. Ti muži jsou podlé krysy. Pořiďte si raději kočku jako já,“ doplnila.