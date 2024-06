Miluje slunce a moře. Proto tak ráda jezdí do Itálie. S herečkou Janou Holcovou, jednou ze zakládajících členek souboru Dejvického divadla, jsme si povídali nejen o cestách na jih, ale také o její zkušenosti s organizací Cesta domů, která provozuje domácí hospic. Je dnes její velkou podporovatelkou – péči Cesty domů její rodina využila, když před třemi roky odcházel její tatínek. Jak ji tato událost změnila? Proč si myslí, že by smrt neměla být tabu? A co je pro ni největší radostí a největší nadějí v životě? | foto: Tomáš Krist, MAFRA