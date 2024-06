Žena sdílí bizarní dietu, podařilo se jí extrémně rychle zhubnout

„Zařadila jsem do jídelníčku i jiné potraviny. Jedla jsem vajíčka, kvalitní máslo, ale i vnitřnosti. Všechno to obsahuje důležité látky, které náš organismus potřebuje. V minulosti jsem vždy zkoušela extrémní redukční diety. V zásadě jsem přestala jíst, zhubla a pak jsem to po pár týdnech vše nabrala zpět. Ta rovnice je stále stejná a jednoduchá. Myslím, že si tím musí projít každý z nás, abychom pochopili z vlastní zkušenosti, jak velký je to nesmysl,“ svěřila se pro Dailymail.

Její „dietu“ jí poradila kamarádka a ráda ji vyzkoušela, protože maso miluje a nedokáže si představit, že by ho z jídelníčku vyřadila. Diety obsahující pouze zeleninu a ovoce jsou pro ni peklem na zemi.

Překvapivé pro ni bylo zjištění, že neměla chuť na sladké. To dřív konzumovala ve velkém a nechyběla jí ani zelenina. „Je vcelku paradoxní, že jsem zhubla a hmotnost si držela i přesto, že jsem sedm set dní nepozřela zeleninu. Neříkám, že je to úplně zdravé. Nikomu ale svou dietu nevnucuji, jen říkám, co mi fungovalo. Samozřejmě jsem přidala i pohyb. A ne jen rychlé aerobní cvičení – hodně posiluji,“ pokračovala.

V „dietě“ dál pokračuje. Větší množství především krůtího masa a ryb konzumuje stále. Do jídelníčku už ale přidala i zeleninu. Zhruba dva roky se takto stravuje a je spokojená. Vynechává pečivo a sladkosti. Chuť na ně ale prý nemá, jinak by si bez problémů dala i bagetu.