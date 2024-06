Nikdy jsem na nikoho nespoléhala. Své děti uživím sama, míní Hanychová

Na první pohled Agátu nerozhodí žádný hejt, ani bývalí partneři, se kterými se dlouho soudila o rozložení péče o děti. Na druhý pohled ovšem zjistíte, že je to žena, kterou trápí nízké sebevědomí.

V Česku se rozpadá téměř polovina manželství. Průměrně spolu lidé vydrží 13 let, nejčastěji se ale rozcházejí po třech až pěti společných letech.

„Co mám na sobě ráda? To je problém, který mám sama se sebou, že vlastně vůbec nic. Až se budu hodně nudit, tak si najdu psychoterapeuta a budu to s ním řešit. Začneme u mámy, u babičky, u dědy. Strávím tam osmdesát hodin, zaplatím za to milion a pak řeknu, že mám ráda svůj mozek,“ řekla v Netabuj, podcastu webu eMimino.cz.

Nejlepší soud je domluva

Agáta je máma tří dětí, přičemž každé dítě má s jiným partnerem. To obnášelo opakované soudy o péči a také o alimenty. S Jaromírem Soukupem se nedávno Agáta soudila o roční dceru Rozárku, dlouhodobě se objevovala také u soudu s bývalým manželem Jakubem Prachařem kvůli starší dceři.

Navíc se k soudu jako protistrana dostavil také její bývalý spolupracovník, který jí osm let spravoval sociální sítě a byl jejím manažerem. „Že se semknou všichni tři muži proti jedné ženě? Dvěma z nich jsem porodila dítě, třetímu jsem zařídila snový život. Asi ze mě mají všichni tři obrovský komplex a i když jsou to silné osobnosti, tak nemají na to, aby porazili jednu matku se třemi dětmi. Přijde mi to spíš úsměvný a držím jim palce, aby se ukotvili ve svém životě a byli úspěšnější,“ řekla Agáta na mikrofon.

Co by Agáta poradila ženám, které se v České republice soudí o děti? Ať se smíří s tím, že tatínek střídavou péči dostane. Pak se snažit co nejrychleji s partnerem domluvit na podmínkách, aby žena nemusela utrácet další výlohy za právníky a mohla peníze, které by opakovaná soudní líčení stála, utratit třeba za dovolenou s dětmi.

„Je vždycky lepší se domluvit, než trávit čas u soudu,“ uzavírá Agáta.