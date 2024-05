Třiašedesátiletá babička zvedá těžkou váhu, ke své zálibě přišla náhodou

Martine pracuje ve výzkumném ústavu a do fitness centra chodila občas jen „upustit páru“ a vyčistit si hlavu. Jednou si chtěla zkusit zvednout činku s těžkou váhou a společně s trenérem byla překvapená, kolik uzvedla a jak moc ji to bavilo. Rozhodla se tedy tomuto sportu věnovat častěji.

„Nyní trénuji třikrát týdně. Je to neskutečně uspokojující záležitost, sama jsem byla opravdu velmi překvapená, kolik zvládnu uzvednout,“ uvedla čtyřnásobná babička pro server Dailystar.

Bez problémů zvedá činky se sto pětadvaceti kily a na soutěžích sklízí jednu zlatou medaili za druhou. Pro rodinu byla její záliba velkým překvapením, protože ji vždy měli za křehkou babičku, která si ráda zacvičí, ale rozhodně to se sportem nepřehání.

Martine říká, že nikdy není pozdě začít se sportem, který jste doposud sledovali třeba jen v televizi. „Když se do něčeho pustíte s láskou a odhodláním, myslím, že dokážete nemožné. U mě za tím asi bude také genetika, protože na můj věk zvedám opravdu hodně a fit byla i moje babička do vysokého věku. Jsem také hodně soutěživá, takže když mám něco překonat, jdu do toho po hlavě a dokud se mi to nepodaří, nepolevuji,“ doplnila. V létě ji čeká další mistrovství ve Finsku, na které se připravuje a věří, že opět uspěje.