Kája nechtěl umřít, říká matka hvězdy e-sportu Twistena, který si vzal život

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Za pár dní to bude rok, co se Ivaně Ašenbrenerové zhroutil svět. Její nejmladší syn Karel, který byl populární ve světě e-sportu jako Twisten, si kvůli nešťastné lásce vzal v 19 letech život. Myšlenky na to, že odejde za ním, dokázala za pomoci rodiny zahnat. Nepopsatelnou bolest pak zlomená matka a energická novinářka přetavila v rozhodnutí pomoci jiným mladým lidem, kteří bojují s psychickými problémy.