Influencerka měla dost holení, chloupky si nyní hýčká a u mužů boduje

Když Bee před lety vyhodili z práce, myslela si, že její život končí a pomýšlela na nejhorší. Nebyla na tom psychicky dobře a v podstatě jen přežívala ze dne na den. Neholila se, nečesala, neměla na nic náladu. „Když mě navštívila kamarádka, z legrace mi řekla, abych zkusila své fotky extrémně chlupatých nohou někde nabídnout, že by mi za to lidé utrhli ruce. V tu chvíli mi to připadalo směšné. Neměla jsem peníze na byt a moje finance rychle ubývaly,“ uvedla žena.

V té době zrovna svět bojoval s koronavirem a většina lidí byla v nucené karanténě. Rozhodla se tedy, že si založí profil na Instagramu a ukáže se světu neoholená. Zajímala ji reakce sledujících a už u první nasdílené fotografie byla velmi překvapená z toho, jak pozitivně lidé její tělo hodnotili.

„Nakonec jsem si díky neoholenému tělu za jeden den vydělala víc, než za týden za barem, kde jsem předtím pracovala. Je to vlastně dost bizarní. Lidé mají kvůli médiím pocit, že musí být dokonalí. Oholení, nastrojení a nalíčení. A pokud nebudou, společnost je odsoudí. Přirozenost se vytrácí a to je škoda,“ pokračovala. S její novou „prací“ měla zprvu problémy rodina. Dnes už se nad tím prý ale nikdo z rodiny nepozastavuje.

„Překvapilo mě, jak dobře mi je, když mohu být sama sebou. Přirozená a taková, jaká jsem. V minulosti pro mě bylo nepředstavitelné, abych se neholila. Dělala jsem to a trpěla suchou kůží, svěděním a neustálým pocitem nekomfortu,“ svěřila se na svém Instagramu fanouškům. „Být neoholená je super,“ vzkazuje.