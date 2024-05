Plastikami si dvojnásobná máma splnila sen, zaplatila jmění

Své „staré“ já už zveřejňovat nechce. Sama říká, že se z ní stal úplně jiný a lepší člověk a se svým vzhledem je aktuálně spokojená. Plastiky se jí ale zalíbily natolik, že nevylučuje další zákrok v budoucnosti.

„Mám za sebou zhruba patnáct procedur. A z toho jedenáct invazivních zákroků. Pětkrát jsem si nechávala předělávat prsa. Vždy jsme volili o kousek větší implantáty,“ uvedla ženy pro Dailystar.

Kromě toho má také upravený zadek díky BBL a pyšní se křivkami, které mají Brazilky. Na to je obzvlášť hrdá. Mimo to má také upravený nos, lícní kosti, rty i břicho. „Mám za sebou hodně kurzů v oblasti kosmetiky a zkrášlovacích procedur. Takže nyní si například sama aplikuji botox do čela, abych se vyhnula vráskám,“ pokračuje.

Pravidelně také chodí na masáže, které jsou pro ni terapiemi a chvílemi, kdy si může odpočinout od hektického rodinného života. „Moc bych si přála mít ještě dokonalý malý nosík, jako má Barbie. Možná bych i volila ještě kulatější implantáty v pozadí, ale aktuálně nemám žádnou operaci naplánovanou,“ doplnila.