Žena toužila po dokonalém pozadí, plastiku ale odmítla kvůli ceně

V osmnácti šla na plastiku prsou, za pár měsíců si nechala upravit nos, bradu i tváře a později rty. To ale televizní hvězdičce nestačilo a zatoužila po dokonale kulatém pozadí. Po dohodě s lékařem si nechala odstranit tuk z břicha a ten pak vpravit právě do zadku.

Výsledek ale nebyl takový, jaký očekávala. Místo kulatého zadečku se dočkala „povadlého“ pozadí, které podle ní připomíná spíš pytel brambor. Několikrát navštívila zdravotnická zařízení kvůli konzultacím. Navštívila i lékaře z pořadu Botched, kteří se zabývají nepovedenými plastikami, a požádala je o nápravu.

„Přiznávám, že jsem závislá na plastikách. A nestydím se za to. Na Instagramu mám zástup lidí, kteří se do mě neustále trefují a nazývají mě plastikovou zrůdou. Jsou to závistivci,“ myslí si.

Na střední škole ji prý kvůli vzhledu šikanovali. Spolužáci měli poznámky na její nos i menší ňadra. Často do školy ani nedošla a raději si nechala ujít výuku, než aby poslouchala další posměšky.

Nicole měla vždy velkou oporu v rodině. Plastiky za ní byl ochotný platit její otec a v zákrocích ji podporoval i její bratr, který je jejím dvojčetem. Nyní už si ale plastiky musí platit sama a to byl kámen úrazu v případě posledního zákroku.

Lékaři totiž vyčíslili všechny procedury a potřebné injekce, za které by zaplatila v přepočtu bezmála milion a čtvrt korun. To pro Nicole bylo příliš. Nakonec tedy další operaci v rámci pořadu Botched odmítla a usoudila, že je vlastně její pozadí v tomto stavu v pořádku. Lékaři vtipkovali, že si asi zadělali na velký problém.

„Nicole prý pochází z rodiny, která je napojena na podsvětí a drogový kartel. Teď abychom očekávali, že se nám začnou dít podivné věci,“ doplnili s úsměvem. Nicole nyní o další plastice neuvažuje, protože nechce do těla vpravovat implantáty. Pokud se ale tvar zadku bude dál měnit, zřejmě si do něj stejně nechá voperovat silikonové implantáty.