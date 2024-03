Žena si vysnila plastiku prsou v Turecku, život se jí změnil v horor

Trojnásobná maminka měla vždy lehce nesouměrná ňadra, po třech těhotenstvích a kojení se nesouměrnost zhoršila a řešením k dosažení „dokonalosti“ byla pouze operace. Na zákrok si našetřila a vybrala si kliniku v Turecku. Nechyběly jí dobré reference a lékaři měli být na špičkové úrovni. Přesto se po operaci objevily komplikace, které už ovšem musela řešit v rodné zemi. Měsíce nebyla schopná nic dělat, protože měla obrovské bolesti.

„Bylo mi divné, že po operaci neodeznívá bolest. Prý to však bylo podle lékaře v Turecku běžné a měla jsem čekat, až si vše sedne. Bohužel mi z jizev začal vytékat zelený hnis a přidaly se horečky. Bolesti byly tak silné, že jsem myslela na nejhorší,“ uvedla žena.

Lékaři ve Velké Británii jí nasadili antibiotika a doufali, že se její stav zlepší. Bohužel se tak nestalo. „Hnis vytékal dál. Dávala jsem si do podprsenky vložky, ale stejně jsem si je musela třikrát denně měnit, protože tou tekutinou byly kompletně nasáklá,“ pokračovala.

Nakonec musela brát ještě další dvoje různá antibiotika, než léčba zabrala. Poté lékaři čekali na to, až se kompletně zahojí rány. Každý den chodila do nemocnice na kontroly a dnes má ňadra, která vypadají hůř než ta původní. „Předtím jsem měla nesouměrná a vytahaná ňadra. Nyní mám menší ňadra, jsou dál nesouměrná, všude jsou jizvy a navíc mám jednu bradavku dole a druhou nahoře. Ta operace byly vyhozené peníze, velký risk a měla jsem si to dobře rozmyslet. Kéž bych mohla vrátit čas. Už bych to znovu neudělala,“ dodala pro server Metro.

Šokem pro ni byla prý i samotná klinika, která nebyla zdaleka tak dokonalá, jak se psalo v recenzích na internetu. Operace prý probíhaly za prosklenými dveřmi a každý návštěvník mohl vidět, jak operatéři na sále pracují. „Viděla jsem tam spoustu krve a opravdu nehezké věci. Už to mi mělo naznačit, že to tam nebude normální,“ doplnila.