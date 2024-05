Zásnubní šaty elegantní princezny. Spustily Kate efekt, návrhářku zničily

Elegantní, vcelku minimalistické modré hedvábné šaty odstartovaly módu „malých modrých“, jako alternativu ke slavnějším malým černým šatům. Zároveň stojí za proslulým Kate efektem. Cokoli si Kate Middletonová vzala od té chvíle na sebe, se vmžiku vyprodalo.

Zadlužené návrhářce Danielle Helayelové se královské zásnuby zdály nejdřív jako dar z nebes. Brzy se ovšem ukázalo, že to byl dar spíše danajský.

Telefony drnčely a už nepřestaly

Kate si je vybrala na podzim roku 2010 ještě jako soukromá osoba na londýnské ulici Bond Street, kde měla Helayelová butik s názvem Issa. Byly zrovna ve výprodeji. Jednalo se přitom o vlajkový model značky, inspirovaný šaty, které kdysi nosila babička návrhářky.

Tmavá kobaltová modř dokonale ladila se zásnubním prstenem, který Kate dostala od prince Williama v listopadu onoho roku. Zda si je Kate kupovala s vědomím, že v nich poprvé veřejnosti předvede ikonický šperk s modrým safírem, ovšem není jisté.

Kdo to nevěděl určitě, byla Daniella Helayelová. „Toho rána jsem šla jako obvykle na jógu, když mi volala kamarádka a řekla mi o královských zásnubách,“ zavzpomínala o léta později. „Bylo to vzrušující. Neměli jsme ve studiu televizi a byla to stále ještě předinstagramová éra. Všichni jsme ale rychle věděli, že si Kate oblékla naše šaty, protože ve čtyři se rozdrnčely telefony a už nepřestaly. Bylo to bláznivé.“

Fotky snoubenců v komnatě londýnského paláce St. James’s obletěly svět a šaty, které oblékla Kate, se z minuty na minutu staly jedním z nejslavnějších módních kousků. Vize dlouho očekávané svatby miláčka britské veřejnosti s úchvatnou mladou dámou z lidu učinila z šatů značky Issa žádanou komoditu.

Ty, které oblékla Kate, se vyprodaly během pár hodin. Nevyhnutelně vznikla i řada kopií, které byly k dostání za lidové ceny. Ani originál však nedosahoval astronomických částek – stál 475 liber, v přepočtu necelých 14 tisíc korun.

Mnozí je přirovnávali k zásnubnímu modelu tchyně Kate, princezny Diany, který měl také zčásti tmavě modrou barvu. O náhodu nejde ani v nejmenším, obě dvě přeci dostaly od svého prince stejný prsten. Novopečená snoubenka se však dočkala i kritiky: šaty prý byly až příliš lesklé, což ještě umocnily blesky fotoaparátů, a nejednalo se o vhodný materiál pro takovou příležitost.

Některé zarazil fakt, že Kate tak dokonale sladila prsten a šaty. Podle deníku The Guardian to zavání staromilstvím a „čerstvý vítr“, který měl s novou členkou královské rodiny přivát, není na místě očekávat.

Poptávka ji zlomila

V následujícím roce byla značka brazilské rodačky Helayelové jednou z nejoblíbenějších mezi celebritami i veřejností. Nakupovala u ní nejen Kate, ale také její sestra Pippa i zpěvačky a herečky Keira Knightley, Madonna, Elizabeth Hurley, Kylie Minogue či Jennifer Lopezová. Prodeje takřka přes noc narostly o 45 procent.

Pro Helayelovou to možná zprvu znělo jako pohádka. Tím spíš, že se zrovna nacházela ve vážných finančních potížích. Nakonec si však přála, aby Kate Middletonová její šaty nikdy neoblékla. Proč? Poptávka byla obrovská a Helayelová neměla finance, aby šaty produkovala v tak velkém množství. Tlak její zaměstnanci neustáli. Do dvou let jich všech 28 odešlo.

Majoritní podíl značky koupila investorka, která si přivedla nového ředitele. S tím se návrhářka nepohodla a v roce 2013 skončila i ona. „Byla jsem tak vystresovaná, že mi začaly šedivět vlasy. Ke konci jsem byla zlomená,“ svěřila se. O další dva roky později firmu pohltil obchodní řetězec House of Fraser.

Helayelová si pak založila novou značku Dhela, která ale také po pár letech zanikla. Dnes se Anglo-Brazilka angažuje jako poradkyně velkých módních značek.