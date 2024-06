Zelený zákal vás může připravit o zrak. Pozor na varovné příznaky

Zelený a šedý zákal. Podobné názvy, ale naprosto rozdílné choroby, přestože obě postihují lidské oči. Zatímco šedý zákal je zkalení oční čočky, které lze odstranit díky jednoduché operaci, s tím zeleným to je podstatně horší.

Onemocnění, při němž dochází k postupnému odumírání a degeneraci zrakového nervu, je nevratné. Na jeho konci tak může být i úplná ztráta vidění.

Záludná nemoc

Dalším problémem je, že postižený o své chorobě vůbec nemusí vědět. Zpočátku totiž onemocnění většinou nebolí ani ho nedoprovázejí žádné obtíže.

Čím dříve je přitom nasazena léčba, tím větší je šance na zachování dobré kvality zraku. Proto je důležitá její včasná diagnostika. Schválně, kdy jste naposledy podstoupili preventivní oční prohlídku?

Dispozice v genech

Pokud se ve vaší rodině glaukom vyskytl nebo vyskytuje, neměli byste návštěvu očního lékaře odkládat. Máte totiž až o deset procent vyšší šanci, že vás postihne také.

Mezi rizikové skupiny obyvatel patří lidé nad čtyřicet let, kteří trpí závažnější formou krátkozrakosti, anebo naopak silnou dalekozrakostí, mají cévní nemoci, poruchy štítné žlázy, cukrovku a vysoký tlak.

Symptomy a léčba

Mezi nejčastější příznaky patří vidění duhových kruhů okolo světel, změna či ztráta zraku, rozmazané vidění, zúžené tunelové vidění nebo zčervenání oka.

Zelený zákal se bohužel nedá zcela vyléčit. Speciálními léky a kapkami však lze snižovat nitrooční tlak, a tak zabránit poškození zrakového nervu. V některých případech vám pomůže operace či oční laser.

Nepodceňujte oční prohlídky

Pro včasnou diagnostiku a léčbu glaukomu jsou klíčové pravidelné oční kontroly, jejichž četnost závisí na věku a množství případných rizikových faktorů.

Zdraví čtyřicátníci by se v oční ordinaci každopádně měli objevovat minimálně jednou za dva roky. Lidé nad padesátku a ti, kteří spadají do některé z rizikových skupin, by očního lékaře měli navštěvovat každý rok.