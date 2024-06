Sluší éterickým vílám všeho věku. Madeira je letním trendem s dlouhou tradicí

Poctivá ruční práce jen na Madeiře

Svůj domov má na portugalském souostroví Madeira. Jaro tam prý trvá věčně, a éterický materiál proto najde bohaté využití. Asi není třeba ho složitě představovat, v obchodech ho vídáme čím dál častěji. Tak jen pro jistotu: jedná se o zpravidla bavlněné plátno s dírkovanou výšivkou. Dírky jsou obšité lesklou nitkou, nejčastěji do tvaru kvítků, najdete ale mnoho různých typů a motivů.

Když mluvíme o tradici, máme tím na mysli asi 600 let poctivého ručního vyšívání – historie madeiry sahá až do 15. století. Traduje se, že místní šlechtičny si její výrobou krátily dlouhou chvíli a vyšívaly vybavení do svých rezidencí a kostelů: ubrusy, běhouny, polštáře, prostírání a později také kapesníky, ozdobné lemy a nakonec i celé oděvy.

Inspirovaly se přitom bohatou flórou svého ostrovního domova. Že se látka i v současnosti zdobí převážně kvítky, lístečky a jinými přírodními motivy, tak rozhodně není žádná náhoda.

Umění již záhy přestalo být pouze záležitostí šlechty a mezi místními ženami se předávalo z generace na generaci. Tak je tomu dodnes.

Madeirské ženy při vyšívání, cca 1900

Teprve v polovině 19. století se madeira dočkala uznání i mimo domovské souostroví. Angličtí, němečtí a později také američtí obchodníci ji začali vyvážet do Evropy a USA. Hitem se staly zejména nákladné denní toalety ze lnu, zdobené charakteristickou dírkovou výšivkou.

Zatímco ve zbytku světa dnes vzniká strojově, na Madeiře se stále z velké části jedná o ruční práci. Každý takto vytvořený kus dostane označení z madeirského Institutu pro víno, výšivku a řemesla. Některé jsou tak náročné na výrobu, že zaberou až několik měsíců práce.