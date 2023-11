V seriálu Koruna ožívá ikona. Nadčasové modely princezny Diany jako inspirace

Jdi do Harrods, drahoušku Kobaltový outfit si Diana vybrala sama a na poslední chvíli v luxusním londýnském obchodním domě Harrods. Stalo se tak po fiasku v butiku návrháře Davida Sassoona. Prodavačka v ní nepoznala nastávající ženu korunního prince, a když se Diana dlouho nemohla rozhodnout, co si vybere, vypoklonkovala ji nevybíravým způsobem: „Proč nejdeš radši do Harrods, drahoušku. Tam určitě najdeš, co hledáš.“