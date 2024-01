V osmačtyřiceti si žena nadělila plastiku břicha, cítí se sebevědomější

„Jednou jsem se na sebe podívala do zrcadla a nemohla jsem uvěřit tomu, co vidím. Nikdy jsem nebyla kost a kůže. Nemám takovou postavu. Ale břicho jsem měla ploché. Pak během pár měsíců břicho obalil tuk. A nedělala jsem nic jinak. Zkrátka jen přišla menopauza. Ukazovala jsem to manželovi a byla vyřízená. Chtěla jsem to být zase já,“ svěřila se žena.

Podle ní je pro každou ženu velmi těžké vyrovnat se změnami na těle, za které nemůže. S menopauzou počítala, ale netušila, jak moc zamává s jejím vzhledem. Velké břicho jí vadilo, protože už se nevešla do kalhot, tuk na břiše ji tlačil při sezení v práci a hůř se jí dýchalo. Ani cvičení a zdravá strava nepomohly. Proto se rozhodla, že půjde na plastiku, během které lékaři přebytečnou kůži i tuk odstraní.

„Nelituji. Vím, že pro někoho je takové řešení stále nepředstavitelné a nechtěl by se k němu uchylovat. Za mě to ale bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla učinit,“ pokračovala žena z Velké Británie.

Dnes si opět půjčuje oblečení své dvacetileté sestry a nosí kalhoty, které naposledy zapnula před deseti lety. Je na tom tedy lépe, než před příchodem menopauzy. „Jizva už skoro není vidět, nic mě nebolí a po pár měsících jsem schopná opět cvičit a být v pohybu,“ dodala pro The Sun.