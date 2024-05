Žena chtěla dokonalé tělo, místo toho v nemocnici bojovala o život

Operativní zmenšení žaludku stálo v Turecku v přepočtu zhruba třiačtyřicet tisíc korun. Ve Velké Británii to bylo zhruba dvakrát tolik. Proto se Chloe rozhodla, že raději vyrazí do jiné země, aby něco ušetřila. To se jí ale nakonec stalo osudným. V Turecku totiž nastaly komplikace, které nikdo nečekal.

„Praskla mi slezina. Nastalo masivní krvácení a můj boj o život,“ uvedla pro server Dailymail. Kromě toho, že málem zemřela, musela pak ještě uhradit veškeré výdaje spojené s léčbou a hospitalizací. Z levné operace se tak účet vyšplhal na celkových v přepočtu dvě stě tisíc korun. A s takovými výdaji rozhodně nepočítala.

Dnes ale říká, že je vděčná za záchranu života. „Když jsem po operaci začala pociťovat nesnesitelnou bolest v oblasti břicha, bylo mi řečeno, že je to normální. Ale stupňovala se a byla opravdu extrémní. Byla jsem malátná a cítila se špatně,“ pokračovala. Nakonec ji lékaři museli uvést do umělého spánku a dávali jí jen padesátiprocentní naději na přežití. Prvních čtyřiadvacet hodin bylo v jejím uzdravení klíčových. Naštěstí se stav začal lepšit a po několika dnech se probrala.

„Nikdy na to nezapomenu, protože to bylo velmi náročné pro celou rodinu. A děkuji mé přítelkyni, která založila veřejnou sbírku, díky které jsem pak mohla všechny výlohy za péči v nemocnici uhradit,“ doplnila. Zároveň uvedla, že by nejraději vrátila čas a nikdy operaci nepodstupovala. „Máte pocit, že se komplikace vaší osoby netýkají. Pravdou ale je, že to může potkat každého,“ dodala.