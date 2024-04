Pár nemohl mít děti, v náhradní péči vychoval čtyřiasedmdesát nevlastních

Během let si zažila spoustu krásných, ale i krušných chvil. Jak sama uvedla, několikrát uprostřed noci řešila i prohřešky dětí na policii. Ne vždy totiž děti pocházely z dobrých poměrů a občas měly sklony ke kriminální činnosti. Přesto prý nelituje ani jedné chvíle se svými „dětmi“ a na všechny Norma vzpomíná s láskou.

„Jako dítě jsem trávila přerušovaně téměř sedm let v nemocnici kvůli problémům s páteří. Lékaři mi řekli, že pro mě bude velmi těžké otěhotnět. Když se to opravdu nedařilo, rozhodli jsme se s manželem pro pěstounskou péči,“ uvedla pro Dailystar.

Na začátku jejich cesty by je ani nenapadlo, že nakonec vychovají tolik dětí. Bylo jim však přáno a jen díky neustálému optimismu vše zvládli. „Musíte to brát s humorem a nadhledem. Jsou to děti, které objevují svět a mnohdy za sebou měly opravdu otřesné zážitky. Byli jsme tu pro ně a já jsem tu pro ně i dnes. Vždy se na mě mohou obrátit,“ pokračovala. Její manžel před třemi lety zemřel, ale díky návštěvám svých „náhradních“ dětí nikdy není sama. Dnes už mají své vlastní děti, a někteří dokonce i vnoučata.

„Člověk musí být připraven na to, že po celou tu dobu nebude mít na růžích ustláno. Bude se muset vyrovnávat s traumaty a být nad věcí,“ doplnila. První dítě měli v péči od roku 1986. Byla to dívka a navštěvují se pravidelně dodnes. „Jsou to moje děti, i když ne biologické. Miluji je všechny stejně,“ dodala.