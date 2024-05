Když hraje Juve, šílím. Hirtův šéf Bramati o vášni, kterou dává i Čechům

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Livigno (Od našeho zpravodaje) - Během volného dne Gira neustále kmital, přeskakoval z italštiny do angličtiny, rázným hlasem rozděloval úkoly. Pak dorazil Davide Bramati, velký italský extrovert, k dohodnutému rozhovoru a zasmál se: „Sednu si tady na schůdky našeho kamionu, jo? Jsem vyřízenej. Kdybych teď padnul a umřel kvůli cyklistice, asi by to nebylo dobré.“