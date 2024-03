Plastikám žena propadla už v pubertě, dnes se pyšní vzhledem Barbie

Blond kráska z Beverly Hills vyrůstala v místě, kde byl na vzhled kladen velký důraz. Na ulici pravidelně potkávala celebrity, které jinak vídala v televizi a filmu, a chtěla být stejně dokonalá. Už v dětství si tak vysnila plastické operace. První absolvovala v pubertě, kdy si nechala po domluvě s rodiči zvětšit ňadra pomocí silikonových implantátů.

„Vždy se mi líbily slavné ženy jako Marilyn Monroe, Jayne Mansfieldová nebo Anna Nicole Smithová. Jejich vlasy, dokonalé křivky i styl oblékání mě fascinovaly. Já jsem byla vždy velmi štíhlá, takže jsem takové postavy sama docílit nedokázala,“ uvedla.

Pomohly jí další plastiky. Nechala si zvětšit zadek, znovu zvětšit ňadra o dvě velikosti, zmenšit nos, zvětšit rty a upravit bradu. Jen v posledním roce ji plastiky stály v přepočtu přes milion korun.

„Miluji být středem pozornosti, miluji, jak na mě lidé koukají. Baví mě jim odpovídat na všetečné otázky. Jsem velký extrovert a opravdu si nyní život v novém těle užívám. Neberu život příliš vážně, žijeme jen jednou a jsme tu krátký čas. Myslím, že by si ho každý měl naplno užívat a ne se stále jen omezovat a zakazovat si svá tajná přání,“ pokračovala žena.

Původně chtěla vypadat jako Marilyn Monroe, dnes ale uznává, že se stylizuje hlavně do podoby panenky Barbie. I ta ji totiž odmala fascinovala. „Kdyby moje maminka tušila, jak moc mě ovlivní Barbie, možná by mi ji nikdy nekoupila. Naštěstí mě ve všech mých operacích plně podporují. Nemusím před nimi nic skrývat,“ dodala pro server The Sun.