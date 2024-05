Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Od spolupracovnice MF DNES v USA - Soudní proces s exprezidentem USA Donaldem Trumpem o údajné nelegálnosti úplatku pornoherečce vstupuje do pátého, možná závěrečného týdne. Američané jsou děním v New Yorku znechuceni a vypadá to, že Trumpovy preference naopak narůstají.