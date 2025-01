Joe Biden se narodil v pensylvánském Scrantonu. Vystudoval historii a politologii na Delawarské univerzitě a práva na Syrakuské univerzitě. Začal pracovat jako právník a záhy se začal angažovat i v politice.

V roce 1972 uspěl ve volbách do Senátu za stát Delaware, v roce 1973 se ve svých třiceti letech stal šestým nejmladším senátorem v historii USA. Místo v horní komoře dokázal pak ve všech následujících volbách uhájit, ve funkci byl až do ledna 2009, kdy se stal viceprezidentem Baracka Obamy. Post 47. viceprezidenta USA zastával do roku 2017 a byl vůbec první římský katolík v tomto úřadu.

V Senátu pracoval také jako předseda zahraničního a právního výboru.

V devadesátých letech 20. století se Biden na Balkáně aktivně zasazoval za rázný postup proti Slobodanu Miloševičovi a Srbsku. Během studené války se podílel na odzbrojovacích jednáních se SSSR. Prosazoval také větší pomoc USA postkomunistickým zemím a jejich rychlejší zapojení do NATO.

Bidenovi se do Bílého domu podařilo dostat na třetí pokus. V roce 1988 z kampaně odstoupil kvůli podezření, že opsal projev. Nevyšlo mu to ani v roce 2008, kdy skončil už po prvních primárkách v Iowě.

V osobním životě Bidena postihlo několik tragédií. V roce 1972, krátce po zvolení do Senátu, zahynula při nehodě jeho první manželka Neilia Hunterová spolu s malou dcerou. Jejich dva synové Beau a Hunter těžká zranění přežili.

Od roku 1977 je podruhé ženatý, s manželkou Jill Tracy mají dceru Ashley Blazer. Syn Beau v roce 2015 podlehl v 46 letech nádoru mozku.