ANALÝZA: Bude to krvavá lázeň, řekl to přece Trump! Aneb proč médiím nikdo nevěří

Možná jste ten výrok také zaznamenali. Byl shrnut takto: Trump prohlásil, že pokud nevyhraje volby, čeká Ameriku krveprolití. Pokud jste si toho nevšimli, Američané to přehlédnout nemohli, protože to byla velká zpráva. Není divu, to shrnutí je síla.

Přesněji: byla by to síla, pokud by Trump nemluvil o autech a automobilkách. A Číně a jejích automobilech. A clech.

Ale koho by takový detail zajímal, když se to dá dobře otočit jako dýka v ledvině.