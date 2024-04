„Přijde s nimi něco temného.“ Agresivní pěšák připravuje svět na návrat Trumpa

Když se loni v červnu stal překvapivým vítězem prezidentských voleb v Guatemale Bernardo Arévalo, který předtím vyhlásil boj korupci, zajímalo to jen málokoho. Následné násilné protesty a odmítání výsledků demokratických voleb z poraženého tábora však přilákaly pozornost Spojených států i Evropské unie. Administrativa Joea Bidena se postavila za Arévala, do středoamerické země se však tehdy vydal i někdejší diplomatický pěšák z týmu Donalda Trumpa.

Richard Grenell zamířil do tábora vzbouřenců, kteří chtěli narušit blížící se inauguraci. Posvětil zásah bezpečnostních složek, jež se po hlasování snažily zabavit urny, a opřel se i do oficiálního stanoviska Bílého domu. „Současné vedení Spojených států se jen pokouší zastrašit konzervativní politiky v Guatemale. Snaží se to zabalit do sladkých řečiček o obraně demokracie,“ nechal se slyšet Grenell. Přesně takový je jeho úkol: Bojovat proti tradičním politikům a připravit Trumpovi půdu pro případ, že by vyhrál listopadové volby. Praxi v tom má podle všeho velkou.