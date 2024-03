Pokud budou spojenci v NATO férově platit, USA je podrží, uvedl Trump

„Ano, stoprocentně,“ odpověděl Trump na dotaz ideově spřízněného politika, který s ním dělal rozhovor pro britskou stanici GB News. Farage se ptal, zda USA budou jako člen NATO bránit své spojence v případě, že evropské státy zvýší investice do armády.

„Ano. Ale USA by prostě měly platit svůj férový podíl, ne férový podíl všech ostatních,“ prohlásil Trump. Spojené státy financují zdaleka největší část společné obrany aliance. Už během svého mandátu v letech 2017 až 2021 Trump spojencům vyčítal, že nedávají na obranu dost peněz.

Exprezident zvolil mírnější tón než před měsícem na předvolebním mítinku v Jižní Karolíně, kdy pohrozil, že USA nechají evropské spojence napospas Rusku, pokud nebudou dávat dost na obranu. Tehdy mimo jiné řekl, že pokud evropské země nezačnou platit více, povzbudí Rusko, ať si dělá, co chce.

Jeho slova vyvolala vlnu kritiky od současného prezidenta Joea Bidena i některých evropských politiků. Řada z nich však na druhé straně prohlašovala, že vzhledem k ruské hrozbě i k reálné možnosti Trumpova zvolení do Bílého domu by si evropské země měly se zvýšením investic do obrany pospíšit.

Trump v úterním rozhovoru prohlásil, že od zmíněného výroku na předvolební mítinku již spojenci začali vojenské rozpočty výrazně navyšovat.

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga je to však dlouhodobý trend od začátku ruské invaze na Ukrajinu před více než dvěma lety. Zatímco ještě před tím plnilo stanovený cíl vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) jen několik zemí, letos to bude již 18 z celkových 32 členů aliance. Některé země z regionu blízkého Rusku přesvědčují další členy, aby tento podíl co nejdříve zvýšili na tři procenta i více.