Donald Trump je v ráži, prezidentskou kampaň k listopadovým volbám už rozjel naplno. Před pár dny Viktoru Orbánovi sdělil, že on by ukončil válku na Ukrajině za pár dní a současně se pořád chvástá, jak by zlepšil americkou ekonomiku a zastavil migraci do USA. To a lapsy Joe Bidena vedly k tomu, že skoro všechny celostátní průzkumy veřejného mínění předvídají republikánovo vítězství, píše ve svém komentáři Kamil Struha, editor MF DNES.