Donald Trump, celým jménem Donald John Trump, se narodil v Queensu, v New Yorku. Jeho prarodiče z otcovy strany byli němečtí emigranti, kteří se do USA přistěhovali v roce 1885.

Třináctiletého Donalda rodiče po těžkostech poslali na New York Military Academy. Tam získal akademické vzdělání, hrál v univerzitním fotbalovém a basketbalovém týmu. Od basketbalového trenéra dostal v roce 1964 cenu Coach’s Award. Po absolvovaní Wharton School at the University of Pennsylvaniav roce 1968 nastoupil do otcovy firmy Trump Organization.

Trump založil společnost Trump Entertainment Resorts, která provozuje kasina a hotely po celém světě.

V roce 1977 se oženil s českou lyžařkou Ivanou Zelníčkovou. Mají spolu tři děti: Donalda Jr., Ivanku a Erica. Manželství vydrželo 15 let. V roce 1993 se Trump oženil s Američankou Marlou Maplesovou, se kterou má dceru Tiffany. Rozvedli se v roce 1999 a o šest let později se Trump oženil potřetí se slovinskou modelkou Melanií Knaussovou. Ta mu porodila syna Barrona Williama.

Donald Trump se objevil i v několika filmech, například Sám doma 2, a seriálech The Nanny nebo Days of our Lives. Byl dvakrát nominovaný na cenu Emmy Award. Mnohokrát byl hostem různých talk-show.

V roce 2003 se Trump stal výkonným producentem a moderátorem soutěžní reality show na televizním kanále NBC The Apprentice, v které soutěžící bojovali o práci v jeho podniku. Po deseti sériích přibral do pořadu i celebrity a peníze, které se podařilo vybrat v každém kole, šly na charitu. V roce 2007 dostal za The Apprentice hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Trump se po spuštění této soutěžní reality show stal šéfem i dalších projektů NBC, jako soutěže krásy Miss USA a Miss Universe Pageant.

Předseda a generální ředitelem Trump Organization, která se zabývá nemovitostmi, svou kandidaturu na post prezidenta USA oznámil v roce 2015. V červenci 2016 ho republikánský konvent v Clevelandu oficiálně schválil jako kandidáta pro prezidentské volby 2016.

V předvolebních projevech mimo jiného prohlašoval, že jako prezident postaví velkou zeď na hranicích s Mexikem a Mexičané ji zaplatí. Rovněž volal po úplném zastavení přístupu muslimů do USA.

Po oznámení výsledků prezidentských voleb prohlásil, že hodlá být prezidentem všech Američanů a slíbil budování infrastruktury, péči o veterány, hospodářský růst. Amerika pod jeho vedením prý bude usilovat jen o to nejlepší.

V červnu 2019 zahájil v Orlandu na Floridě kampaň za své znovuzvolení prezidentem USA.

V únoru 2020 ustál pokus o sesazení. Demokraté v Senátu USA neuspěli s ústavní žalobou proti hlavě státu.