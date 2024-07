Zeman přičítá Bidenovo rozhodnutí zdravotnímu stavu. Přeje úspěch Trumpovi

Dal také jasně najevo, na čí straně bude, pokud američtí demokraté skutečně proti Donaldu Trumpovi vyšlou viceprezidentku Kamalu Harrisovou, kterou Biden v neděli také doporučil

„Přeji Kamale Harrisové, aby byla důstojným soupeřem Donalda Trumpa, a i nadále přeji Donaldu Trumpovi vítězství v prezidentské volbě,“ uvedl Zeman.

„Nemám žádný silný výrok. Pozice Bidena byla neudržitelná a byl to - jak my šachisti říkáme - vynucený tah. Co bude dál se neodvažuji odhadovat. Trump asi dostane silnějšího soupeře,“ komentoval Bidenovo rozhodnutí další bývalý prezident Václav Klaus.

Viceprezidentka Kamala Harrisová s Bidenovou podporou v zádech už řekla, že bude usilovat o prezidentskou nominaci. A ačkoliv se ještě neví, zda se skutečně Trumpovi postaví právě ona, podle něj by Harrisová byla ještě jednodušší soupeř, než by byl Biden.