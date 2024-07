Biden odstoupil z prezidentských voleb „v zájmu země“, podpořil Harrisovou

„Myslím, že je v nejlepším zájmu mé strany a mé země, abych odstoupil a soustředil se pouze na prezidentské povinnosti po zbytek svého funkčního období,“ napsal Biden s tím, že další podrobnosti ke svému rozhodnutí oznámí v nejbližší době.

Jednaosmdesátiletý prezident čelil v posledních týdnech tlaku zevnitř své Demokratické strany na odstoupení z boje o Bílý dům v souvislosti s nepovedeným výkonem v červnové debatě s republikánským kandidátem Donaldem Trumpem.

Biden poděkoval své viceprezidentce Kamale Harrisové. Tu také podpořil coby novou kandidátku na prezidenta za demokraty, uvádí Reuters. „Demokraté – je čas se spojit a porazit Trumpa. Udělejme to,“ napsal Biden.

Bidenův volební rival a exprezident Donald Trump pro stanici CNN uvedl, že Biden odchází „coby zdaleka nejhorší prezident v dějinách našeho státu“. A ačkoliv se ještě neví, kdo se nakonec Trumpovi postaví, podle něj by Harrisová byla ještě jednodušší soupeř, „než by byl Biden“.

V USA je to poprvé za celé dekády, co se prezident vzdal kandidatury za znovuzvolení, upozorňuje také stanice s odkazem na prezidenta Lyndona Johnsona, který boj vzdal v roce 1968. „Bidenovo rozhodnutí nicméně přichází o celé měsíce později v průběhu kampaně než Johnsonovo oznámení,“ dodává CNN.

„Pokud nemůže kandidovat, nemůže ani vládnout“

Biden ve svém dopise Američanům také zmínil mnohá opatření, která se jeho vládě podle něj podařilo prosadit. Například snížení výdajů na léky pro seniory, rozšíření dostupné zdravotní péče mezi další občany, „první zákon o zbraňové bezpečnosti za posledních třicet let“ či jmenování vůbec první Afroameričanky soudkyní Nejvyššího soudu. Šéf Bílého domu zmiňuje i klimatickou legislativu či fakt, že země zvládla pandemii covidu a „nejhorší ekonomickou krizi od Velké hospodářské krize“.

„Dovolte mi vyjádřit srdečné uznání americkým občanům za víru a důvěru, kterou jste ve mně vložili. Věřím dnes a vždy jsem věřil: Není nic, co by Amerika nedokázala – pokud do toho půjdeme společně. Stačí mít na paměti, že jsme Spojené státy americké,“ napsal Biden závěrem.

Prominentní republikán a předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson krátce po jeho oznámení prezidenta vyzval, aby abdikoval. „Pokud není Joe Biden způsobilý kandidovat na prezidenta, není způsobilý ani sloužit jako prezident. Musí se okamžitě vzdát funkce. Pátý listopad tu nebude dost brzy,“ napsal na síti X.