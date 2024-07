Fiala má Bidenovu rezignaci za krok státníka, Babiš věří v Trumpův triumf

„Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svoji zemi. Je to odpovědný a osobně jistě nelehký krok, o to je ale cennější. Držím palce USA, aby z demokratické soutěže dvou silných a rovnocenných kandidátů vzešel dobrý prezident,“ reagoval premiér Petr Fiala.

Bývalý prezident Václav Klaus pro iDNES.cz řekl, že nemá žádný silný výrok. „Pozice Bidena byla neudržitelná a byl to - jak my šachisti říkáme - vynucený tah. Co bude dál se neodvažuji odhadovat. Trump asi dostane silnějšího soupeře,“ uvedl Klaus.

Šéf hnutí ANO redakci napsal, že ho rozhodnutí Bidena nepřekvapuje. „Dalo se po té televizní debatě s Donaldem Trumpem očekávat, že k tomu dojde. Věřím i tak ve vítězství bývalého prezidenta Trumpa, který slíbil rychle ukončit tu šílenou válku,“ uvedl bývalý premiér.

Na odstoupení současného prezidenta Bidena reagovala i nová europoslankyně Danuše Nerudová. Na sociální síti X napsala, že Biden učinil jedno z nejtěžších rozhodnutí ve svém životě. „Nebude se ucházet o znovuzvolení. Ukázal tím, jak moc miluje svoji zemi a že je skutečným státníkem, který pro USA chce jen to nejlepší,“ uvedla Nerudová.

„Jeho rozhodnutí je vrcholem státnictví“

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na síti napsal, že politický životopis Bidena je úctyhodný. Do dějin se podle Válka zapsal vedle celoživotní služby své zemi i jako prezident, který v roce 2020 zastavil Donalda Trumpa a před tím jako viceprezident kryl záda Baracku Obamovi.

„Jeho rozhodnutí je vrcholem státnictví. Obětoval osobní ambice, aby pomohl své zemi a Demokratům v boji o Bílý dům a o kongres,“ doplnil šéf resortu.

Mluvčí ministra zahraničních věcí Daniel Drake pro iDNES.cz řekl, že ministr Jan Lipavský událost komentovat nebude. „Jedná se o vnitřní záležitost našeho spojence,“ odvětil Drake.

„Statečné a moudré“

Předseda Senátu Miloš Vystrčil uvedl, že se nejedná o překvapivý krok. „Osobně jej považuji za odpovědné rozhodnutí, byť provedené v poslední chvíli. Nyní záleží na tom, jak zvládnou demokraté a jejich příznivci další kroky a zda bude schopen se jejich kandidát (kandidátka) rychle a s dostatečnou intenzitou zapojit do prezidentské kampaně,“ doplnil Vystrčil.

Na Bidenův krok reagoval také ministr vnitra Vít Rakušan. „Postavit zájem své země a své politické strany nad osobní ambici. To je rozhodnutí statečné a moudré. A skutečně státnické, ačkoliv jistě nebylo snadné. Joe Biden odstupuje z kandidatury jako hrdina,“ uvedl ministr.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Biden si za rozhodnutí neobhajovat mandát zaslouží respekt, jde o státnický krok. „Oceňuji, že jakkoliv nesnadné to pro něj muselo být, dal nakonec přednost své zemi před sebou samým,“ doplnila.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš řekl, že Bidenovo respektuje. Důležité podle jeho slov teď bude, koho se Demokratická strana rozhodne do prezidentských voleb postavit namísto něho, zda Kamalu Harrisovou, kterou Biden podpořil, nebo nějakou jinou kandidátku či kandidáta. „Zbývající čtyři měsíce prezidentské kampaně budou každopádně velmi dynamické,“ doplnil Bartoš.