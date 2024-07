ANALÝZA: Může vyhrát? Co pád Bidena znamená pro Harrisovou a Trumpa

Ani Bidenovi lidé a jeho kampaň netušili, že se to stane tak narychlo v neděli k obědu a písemně, když normální by bylo říct to zemi osobně v televizi a v hlavním vysílacím čase. To muselo být rychlé. Možná se USA dozví, jaké telefonní číslo za touto náhlou smrtí bylo.

Amerika tak prošla stoletým zemětřesením, vše je jinak, volby začínají znovu. Demokraté je mají šanci zvrátit. Přes pokrytecké spekulace, že viceprezidentka Kamala Harrisová si teprve musí získat nominaci, je na 99 procent jasné, že to právě s ní se v listopadu utká Donald Trump.