Plán pro Ameriku, který odmítá i Trump. Brojí proti woke a chce zakázat porno

Dokument tak kontroverzní, že od něj dává ruce pryč i jinak nebojácný Donald Trump? Republikáni se krátce před svým volebním sjezdem distancovali od směrnice konzervativního think tanku Heritage Foundation, jehož radami se v minulosti řídil například Ronald Reagan. „Mělo by to děsit každého Američana,“ varuje současný americký prezident Joe Biden.