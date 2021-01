Poslední den Donalda Trumpa: Odtajnění ruského vlivu i pauza pro Venezuelany

Krátce před odchodem Trump podepsal exekutivní příkaz, jímž na příštích 18 měsíců zastavil deportace Venezuelanů, kteří se nelegálně usadili ve Spojených státech. Rozhodnutí, jež se nevztahuje na zločince, zdůvodnil krizí, v níž se Venezuela ocitá. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.

Trump v dopisu ministrům zahraničí a vnitřní bezpečnosti uvedl, že situace ve Venezuele se zhoršuje a ohrožuje „bezpečnost a blahobyt amerického lidu, což si žádá odklad vyhoštění venezuelských státních příslušníků, kteří jsou přítomni ve Spojených státech“.

Krok podporovali Trumpovi republikánští spojenci na Floridě, kde se usadilo mnoho Venezuelanů poté, co uprchli z vlasti kvůli vážné hospodářské a politické krizi.

Nastupující prezident Joe Biden mimochodem koncem října řekl, že by okamžitě poskytl humanitární ochranu Venezuelanům žijícím v USA, což by jim v zemi umožnilo zůstat a dostat pracovní povolení. Podle odhadů think tanku Pew Research Center v roce 2017 žilo ve Spojených státech 130 tisíc Venezuelanů nelegálně.

Zveřejněte soubor FBI k ruskému vlivu, nařídil Trump

Trump také podle agentury Reuters nařídil odtajnění souboru dokumentů, které souvisejí s šetřením možného vlivu Ruska na americké volby v roce 2016. To vedlo k dlouhému vyšetřování Trumpovy prezidentské kampaně.

Prezident, který se dlouhodobě snaží dokázat, že se jej demokraté snažili pomocí vyšetřování svrhnout, v prohlášení uvedl, že odtajněný text byl částečně zredigován, aby jej bylo možné zveřejnit.



Jakou část dokumentů Trump nařídil odtajnit, podle serveru Politico však v tuto chvíli není jasné. Prezident uvedl, že se jeho rozhodnutí opírá o výsledky přezkumu ministerstva spravedlnosti z 30. prosince.

Ministerstvo mu podle něj předalo šanon dokumentů, které dosud nebyly odtajněny a o jejichž zveřejnění v „maximálním možném rozsahu“ Trump požádal.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se zveřejněním nesouhlasil a uvedl, že by dokumenty alespoň měly být zredigovány. Trump oznámil, že návrhy těchto úprav přijal. Kdy budou nově odtajněné dokumenty zveřejněny, není jasné. Politico Trumpovo rozhodnutí označil za odklon od jeho dřívějších tvrzení, že odtajní veškeré dokumenty související s vyšetřováním FBI.

Milost pro Bannona, který ještě ani nebyl odsouzen

Trump se rovněž v závěru svého působení v Bílém domě rozhodl udělit milost svému bývalému poradci a hlavnímu stratégovi Steveu Bannonovi, který čelil obvinění z podvodu v souvislosti se sbírkou na stavbu zdi na hranici s Mexikem. S odvoláním na představitele Bílého domu to napsal americký list The New York Times (NYT).

Televize CNN s odkazem na své zdroje upozorňuje, že nejde o konečné rozhodnutí, dokud Trump nepodepíše příslušné dokumenty. Podle agentury Reuters Trump naopak neomilostnil sebe sama či svého právníka Rudyho Giulianiho.

Omilostnění Bannona je pozoruhodné, protože byl obžalován, ale nebyl dosud odsouzen. Naprostá většina prezidentských milostí a zmírnění trestů se v minulosti týkala lidí, kteří byli obžalováni a odsouzeni.

Milost NYT popsal jako preventivní krok, který by v praxi zrušil obvinění Bannona, pokud by byl usvědčen. Kromě Bannona Trump omilostnil ještě dalších dvaasedmdesát lidí, dalším sedmdesáti zmírnil trest. Celý seznam zveřejnil Bílý dům na svém webu.

Pompeo na poslední chvíli odsoudil násilí na Ujgurech

Trumpova administrativa v posledních 24 hodinách svého mandátu rovněž oznámila, že považuje zacházení Číny s menšinou Ujgurů v autonomní oblasti Sin-ťiang na západě země za genocidu. Tamními internačními tábory, které Čína nazývá převýchovnými, prošly až tři miliony lidí.

Podle ministra zahraničí Mikea Pompea se Peking vůči této menšině dopouští zločinů proti lidskosti. Agentura Reuters oznámení označila za další nepříjemný úder Číně, k němuž dochází necelý den před nástupem Bidena do funkce.



„Po pečlivém přezkoumání dostupných informací jsem dospěl k závěru, že Čína, pod řízením a kontrolou Čínské komunistické strany, páchá genocidu vůči převážně muslimským Ujgurům a dalším etnickým a náboženským skupinám v Sin-ťiangu. Domnívám se, že tato genocida stále trvá a že jsme svědky systematických pokusů o zničení Ujgurů čínskou státostranou,“ uvedl Pompeo.

Označení čínského jednání za genocidu nespouští konkrétní mechanismy ani sankce, ostatní státy si však podle Reuters budou od nynějška muset velmi dobře rozmyslet, zda dovolí svým firmám nadále podnikat v provincii Sin-ťiang, která je producentem bavlny celosvětového významu. Spojené státy zakázaly dovoz veškeré bavlny a rajčat z provincie už minulý týden.

Krok také zřejmě ještě vyhrotí vztahy Washingtonu s Pekingem, které se pod Trumpovým vedením dostaly v posledním roce na nejhorší úroveň za poslední desetiletí. Odcházející administrativa přijala v několika předchozích týdnech řadu opatření, která Peking tvrdě odsoudil.

Spojené státy prohlašují konflikty po světě za genocidu jen velmi vzácně, pojem má totiž v mezinárodním právu jasnou definici stanovenou Úmluvou OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948. Ta vymezuje genocidu jako zločin úmyslného vyvražďování národní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny obyvatelstva.