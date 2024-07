Harrisovou podporuje většina demokratů, kampaň zaměří na právo na potrat

Dorazit na atraktivní místo, zamířit mobil na sebe a „seřídit“ jej tak, aby zachytil vše potřebné, a pak cvak! Parádní fotka do osobního archivu i na sociální sítě pro kamarády je na světě....

Ministr zvažuje nižší daně a další zvýhodnění pro dřevostavby

Ministerstvo zemědělství se snaží co nejvíce podpořit využívání dřeva pro stavební účely. Podle vládou nedávno schválené Surovinové politiky pro dřevo by měl do roku 2035 vzrůst podíl dřevostaveb u...