Donald Trump se může vrátit na Twitch, zákaz vysílání měl tři a půl roku

O nadcházející volbě hlavy státu USA lze říct hodně věcí, rozhodně ne, že by byla nudná, jen v průběhu posledního měsíce jsme zažili dva obrovské zvraty. Jak to celé nakonec dopadne, se dozvíme až po 5. listopadu, do té doby jistě poběží volební kampaň na plné obrátky.

Dobrou zprávou pro republikánského kandidáta Donalda Trumpa je, že se v ní bude moci plně opřít i o sílu sociálních sítí. Z těch byl vykázán po 6. lednu roku 2021, kvůli podněcování násilí, které vyústilo až v útok na budovu Kapitolu během nějž zemřelo několik lidí (viz dobové zprávy).

Po X Elona Muska, který mu nově navíc posílá 45 milionů dolarů měsíčně, YouTube, Instagramu a Facebooku se nově může vrátit i na Twitch.

StreamerBans @StreamerBans ✅ Twitch Partner "DonaldTrump" has been unbanned after 3 years, 5 months and 4 weeks! ✅



Streamovací platformu, patřící americkému gigantu Amazon, používá měsíčně více než 240 milionů převážně mladých uživatelů. Dávno přitom neplatí, že by na ni chodili jen hráči počítačových her, v posledních letech se stala místem, kde lze spatřit prakticky cokoliv, včetně lehké erotiky (viz náš článek).

„Jsme přesvědčeni, že má smysl naslouchat prezidentským kandidátům přímo. Trump je nyní oficiálním republikánským kandidátem na prezidenta USA,“ vysvětlil zástupce Twitche důvody pro odvolání „banu“ reportérům magazínu The Verge.

Uvidíme, jestli jeho mediální tým dokáže s touto specifickou sítí pracovat, zatím lze na jeho kanále najít jen jediné video a to nedávný projev z Grand Rapids, během kterého Trump mimo jiné řekl, že schytal kulku za demokracii (viz zpravodajský článek).

Mimochodem není to poprvé, co na našich stránkách o Donaldu Trumpovi píšeme. V roce 2018 si pozval zástupce herního průmyslu, aby s nimi diskutoval o násilí ve hrách, kvůli čemuž nechal vytvořit sestřih brutálních scén (psali jsme tady).

Objevil se i jako jeden z pacientů ve hře Surgeon Simulator.