„Co to ti neg*i provedli! Postižení ať zemřou,“ řekl Trump podle synovce

„‚Negři‘, vzpomínám si, že řekl znechuceně. ‚Podívej, co ti negři udělali,‘“ upozorňuje Fred Trump III. ve své nové knize na incident ze sedmdesátých let, kdy si jeho strýc všiml dlouhého šrámu na svém milovaném autě. Kniha All in the Family: The Trumps and How We Got This Way teprve vyjde, média už z ní však získala několik úryvků.

Jednašedesátiletý synovec Trumpa byl tehdy v předškolním věku a z jeho pohledu to bylo „prostě normální odpoledne“. Než dorazil strýc. „Byl naštvaný. Panečku, ten byl naštvaný,“ vzpomíná na chvíli, kdy mu ukázal poškozený kabriolet Cadillac Eldorado. O vinících měl prý tehdy zhruba pětadvacetiletý strýc jasno, přestože nemohl vědět, kdo to udělal.

„Věděl jsem, že je to ošklivé slovo,“ dodává ještě Frederick Christ Trump III. V knize se ještě podle listu The Guardian vrací k tomu, jak vypadal newyorský Queens v šedesátých a sedmdesátých letech. Prý byl jedním z nejrozmanitějších míst na světě, ale také plný kontrastů. Trumpovi podle něj žili ve většinově bělošské čtvrti.

„Pokud se tamním obyvatelům něco špatného stalo, mohli za to ‚oni‘. Téměř jistě to byli ‚oni‘. Takže, byl Donald rasista? Lidé se na to ptají celé dekády,“ píše s tím, že lidé podobně kruté, bezmyšlenkovité nadávky plné předsudků tehdy používali běžně. „Možná, že byli v Queensu všichni rasisté,“ podotýká. Zmiňuje i Trumpova otce, jenž namísto „negrů“ prý někdy používal hanlivé označení schvartze, které je obvyklé v jidiš, a ubytovával výhradně bílé nájemníky. V roce 1927 jej také zatkli na shromáždění Ku-klux-klanu.

Co se týká knih o nejslavnějším Trumpovi, není první z rodiny, kdo nějakou napsal. Předběhla jej už jeho sestra Mary Trumpová, která rovněž vzpomíná na to, jak její strýc Donald „běžně“ sahal k rasistickým, ale i antisemitským výrazům. Přesto nyní Trump III. slibuje „nikdy neodvyprávěné příběhy, které si posvítí na temnější kout Trumpova impéria“.

Trump měl v tomto ohledu problémy i během svého prezidentství. V roce 2017 například až po intenzivním nátlaku veřejnosti odsoudil bělošské extremisty, kteří stáli za násilím ve virginském Charlottesville. „Jsou to kriminálníci a gauneři,“ prohlásil nakonec tehdejší prezident, že budou pachatelé rasistických útoků postaveni před soud.

Sám pak o dva roky později rasisticky urazil skupinu političek, které kritizovaly jeho migrační politiku. Čtveřici žen Alexandrii Ocasio-Cortezové, Ilhan Omarové, Ayanně Pressleyové a Rashidě Tlaibové vzkázal, aby se vrátily do zemí svého původu a pomohly jim postavit se na nohy. Kromě Omarové se však všechny narodily ve Spojených státech.

V reakci na tyto komentáře politiku opustil jediný černošský republikán zasedající ve Sněmovně reprezentantů Will Hurd. O rok později Trump zase prohlásil, že svým mítinkem proslavil svátek Juneteenth, který připomíná osvobození černošských otroků na Jihu. Plánované místo mítinku se navíc pojí s masakrem, při němž zemřely až stovky černochů.

Otázka, zda je Trump rasista, je nyní znovu aktuální i v kontextu blížících se prezidentských voleb, ve kterých znovu kandiduje. Jeho rivalkou totiž poté, co kandidaturu vzdal současný šéf Bílého domu Joe Biden, může být viceprezidentka Kamala Harrisová, jež má jamajské a indické kořeny a už nyní čelí rasistickým i sexistickým útokům.

Kniha Trumpa III. prý vznikla právě s ohledem na tyto volby. Podle vydavatele by mohla „utvářet rozhodování národa“. Sám Trumpův synovec dnes podniká v oblasti realit a vzhledem ke svým osobním zkušenostem se snaží získat pomoc pro tělesně či mentálně handicapované Američany. V té souvislosti popisuje také příhodu z roku 2020, kdy se s prezidentem Trumpem sešel v Oválné pracovně Bílého domu.

Doufal, že se mu díky dobrým vztahům se strýcem podaří zajistit lepší zdravotní péči pro děti s postižením. Popsal mu proto problémy svého syna Williama, který se narodil se vzácnou genetickou mutací KCNQ2. Říkal si, že nejen jeho povídání, ale i zkušenosti lékařů a bojovníků za práva handicapovaných Trumpa „dojaly“.

„Ale pletl jsem se,“ líčí a cituje prezidenta, který prý řekl: „Tito lidé... stav, v němž jsou, všechny ty výdaje, možná by tyto typy lidí měly prostě zemřít.“