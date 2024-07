Joe Biden: muž stíhaný tragédiemi, který se prezidentem stal příliš pozdě

„Lidi, mohu vám říci, že jsem zažil osm prezidentů. A tři z nich jsem poznal zblízka,“ prohlásil v roce 2012 Joe Biden. Hláška nezestárla, postupem času však spíše místo na zkušenosti dlouholetého demokratického senátora a Obamova viceprezidenta začala svědčit o jeho nezastavitelném stárnutí.

Pochybnosti o jeho kondici se objevovaly už v roce 2019, kdy před demokratickými primárkami působil velmi unaveně a ztěžka klopýtal kampaní. Mnozí ho už odepisovali, Bidenovi se ale povedl nečekaný comeback a nakonec stranickou nominaci získal. Jenže čas nezastavíš, což se po jeho nástupu do funkce projevovalo čím dál častěji a Bidenovi poradci v druhé polovině jeho mandátu dělali co mohli, aby to před veřejností utajili.

Znaky upadající fyzické i duševní kondice ale byly čím dál patrnější. Biden, který v dětství bojoval s koktáním, se během projevů čím dál častěji zamotával do svých slov, blábolil, ztrácel nit. Bez čtecího zařízení se prakticky neobešel. Jenže pak to přišlo: první televizní debata s Donaldem Trumpem v červnu 2024 naplno odhalila, že v čele největší supervelmoci stojí zmatený stařec.

Proti Bidenově opětovné kandidatuře se postavila jeho strana, velká liberální média, donoři i Hollywood. Prezident to bral jako hořkou zradu: vždyť ti všichni dosud známky jeho úpadku odmítali jako roztomilé přeřeky. „Bidenův výbuch je nebývalým odhalením, kolik lidí a vážených institucí vědomě, dlouho a s vervou lhalo o prezidentově kondici. Dobře věděli, jak se věci mají,“ napsal vedoucí zahraniční rubriky MF DNES Milan Vodička.

20. ledna 2021

Veterán Senátu

Biden se narodil 20. listopadu 1942 v pensylvánském Scrantonu. Vystudoval historii a politologii na Delawarské univerzitě, koncem bouřlivých šedesátek absolvoval práva na Syrakuské univerzitě. Pracoval jako právník a záhy se začal angažovat i v politice, ve svých třiceti letech se stal šestým nejmladším senátorem v historii USA.

V horní komoře setrval šestatřicet let, jako senátor věnoval hlavní pozornost zahraniční politice. Během studené války se podílel na odzbrojovacích jednáních se SSSR, v devadesátých letech se zasazoval za rázný postup proti Slobodanu Miloševičovi a prosazoval větší pomoc postkomunistickým zemím či jejich rychlejší zapojení do NATO.

Patřil také k zákonodárcům, kteří ostře kritizovali stavbu zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem. Válku v Iráku sice zpočátku podpořil, později ji ale označil za chybu a začal ji tvrdě kritizovat a vyzýval vládu George Bushe k uzavření zajateckého tábora na Guantánamu.

V srpnu 2008 si ho Barack Obama vybral jako svoji dvojku a Biden tak o půl roku později po dvou neúspěšných pokusech o vlastní kandidaturu do Bílého domu nakráčel jako viceprezident. Stalo se z nich osvědčené duo. Obama vstoupil do historie jako první černošský prezident v historii Ameriky, média ho milovala jako skvělého rétora a symbol energického mládí. Biden jistil hlasy dělníků z Rustbeltu a šéfovým plánům umetal cestičky v Kapitolu.

12. září 2023

Biden se stal hlavním představitelem pro záležitosti spjaté s Irákem. Rusku na začátku olivovou ratolest a „reset“ vzájemných vztahů, Obamova administrativa také záhy odstoupila od Bushova plánu na rozmístění protiraketového systému v Evropě, vůči němuž se Biden nikdy netajil skepsí. Obama jej poté vyslal, aby v Evropě „žehlil“ situaci.

Prezident jeho letitých kontaktů na Kapitolu a vyjednávacích schopností využíval i na domácí půdě. Biden mu pomohl v Senátu protlačit ratifikaci americko-ruské smlouvy o omezení jaderných zbraní START, zdravotní reformu či dohodu o navýšení státního dluhu, která odvrátila bankrot země.

Proč tedy nekandidoval na prezidenta v roce 2016, kdy skončil Obamův druhý mandát? O slovo se důrazně přihlásila Hillary Clintonová, Bidenovi navíc tehdy zemřel syn Beau na mozkový nádor. „Před tím, než Beau onemocněl, jsem kandidovat chtěl. Hillary hluboce respektuju, byla by to zatraceně dobrá prezidentka. Ale věřil jsem, že zdaleka nejkvalifikovanější člověk k dokončení práce, kterou jsme s Barackem začali, bych byl já,“ prohlásil tehdy.

Osobní tragédie V osobním životě Bidena postihlo několik tragédií. V roce 1972, krátce po zvolení do Senátu, zahynula při nehodě jeho první manželka Neilia Hunterová spolu s malou dcerou. Jejich dva synové Beau a Hunter těžká zranění přežili. Biden se roku 1977 podruhé oženil, s manželkou Jill Tracy přivedl na svět dceru Ashley Blazer. Syn Beau v roce 2015 podlehl nádoru mozku. Syn Hunter, právník a lobbista, je vyšetřován v kauze problematických finančních transakcí.

Utekly tady další čtyři roky, než se do Bílého domu vrátil. V klání s Donaldem Trumpem mu pomohla umírněná kampaň a také koronavirová krize, ze které republikánská administrativa vyšla dost pošramocená. Biden hned po nástupu zvrátil řadu jejích rozhodnutí: Amerika se vrátila k pařížské klimatické dohodě, zastavila stavbu zdi na hranici s Mexikem, zrušila zákaz cestování do USA z muslimských zemí a zastavila odchod ze Světové zdravotnické organizace.

Biden také prosadil balík opatření na zmírnění koronavirové krize v celkovém objemu 1,9 bilionu dolarů (skoro 42 bilionů korun) či balík sociálních a klimatických opatření v hodnotě 430 miliard dolarů (přes deset bilionů korun). A když Trumpem najmenovaný Nejvyšší soud zrušil federální právo na interrupce, demokraté hněvu amerických žen vůči republikánům dokázali využít v kongresových volbách.

12. července 2024

Válka na Ukrajině

Ty největší výzvy však Bidena čekaly v zahraniční politice: nejdříve nezvládnutý odchod z Afghánistánu, pak ruská invaze na Ukrajinu a nakonec válka v Gaze. Biden označil Putina za „šíleného hajzla“, Amerika se pod jeho vedením stala hlavním spojencem Kyjeva a v dodávkách zbraní se postupně vypracovala až po tanky Abrams, systémy Patriot a střely ATACMS.

Jenže časem se ukázalo, že hašení mezinárodních krizí, snahy odblokovat paralýzu amerického politického systému i skandály kolem jeho syna Huntera 46. prezidenta USA čím dál víc zmáhají. A pak přišla katastrofální debata s Trumpem, vzpoura v Demokratické straně a spekulace o Parkinsonově chorobě.

„Trápí mě, že to musím napsat, ale Joe Biden, se kterým jsem se potkal před třemi týdny na dobročinném večírku, nebyl Joe ‚big F-ing deal‘ Biden z roku 2010. Nebyl to ani Joe Biden z roku 2020. Byl to ten samý člověk, kterého jsme všichni viděli v té debatě,“ popsal chátrání jednoho z posledních dinosaurů washingtonské politiky herec a velký donor demokratů George Clooney.

Nakonec se závod o prezidentské křeslo rozhodl přerušit, odstoupení z voleb oznámil na sociální síti X.