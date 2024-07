Trumpův tým spustí kampaň proti Harrisové, pokud Biden odstoupí, píší média

Uvedl to dnes deník The New York Times (NYT) s odvoláním na dva nejmenované zdroje.

Tlak na Bidena, aby se vzdal opětovné kandidatury, sílí každým dnem a s ním i spekulace o tom, že by mohl z boje o znovuzvolení odstoupit. K tomu, aby tak učinil, Bidena v uplynulých dnech vyzvaly desítky demokratických zákonodárců i řada vlivných představitelů strany. V některých médiích se objevují anonymní výpovědi zástupců Demokratické strany, podle nichž se zdá být ukončení Bidenovy kandidatury nevyhnutelné, šéf Bílého domu to ale odmítá.

Kampaň republikánů proti Harrisové podle NYT počítá s vlnou reklam zaměřených na její dosavadní působení ve funkci viceprezidentky i její předchozí politickou dráhu v Kalifornii. Připraveny jsou již podrobné podklady a průzkumy nejen na Harrisovou, ale i ostatní demokraty, kteří by se mohli stát kandidáty, pokud by Biden z boje skutečně odstoupil.

Republikáni vidí v Harrisové favoritku na případné převzetí prezidentské nominace proto, že její obejití by dále prohloubilo rozpory mezi demokraty a straně by odcizilo černošské voliče. Zvláštní pozornost nicméně věnují také guvernéru Pensylvánie Joshu Shapirovi.

Od Bidenova katastrofálního vystoupení v debatě z 27. června Trump a jeho tým zmírnili kritiku prezidenta v naději, že Biden politicky přežije až do zisku formální nominace na srpnovém sjezdu Demokratické strany. Trumpovi spolupracovníci mají totiž za to, že právě souboj s Bidenem dává Trumpovi největší naděje na opětovný vstup do Bílého domu.

Někteří Trumpovi spolupracovníci jsou přesvědčeni, že Harrisová by mohla být lepší v prezentaci politického programu než Biden, zejména pokud jde o právo na potrat, což je téma, které mobilizovalo demokraty v kongresových volbách v roce 2022. A jako bývalá prokurátorka by mohla ostřeji argumentovat ohledně Trumpových trestních kauz. Zároveň by si jako viceprezidentka nesla břímě nepopulární Bidenovy éry, Trumpův tým ji například hodlá napadat v souvislosti s krizí na hranici s Mexikem, napsal NYT.

Biden, který se ve svém domě ve státě Delaware zotavuje z nákazy covidem-19, se rozčiluje nad tím, co považuje za organizovanou kampaň, která ho má vyřadit z klání o Bílý dům. Je rovněž zahořklý vůči některým z těch, které kdysi považoval za blízké - včetně exprezidenta Baracka Obamy, kterého považuje za zosnovatele kampaně za své odstoupení, uvedly podle NYT osoby blízké prezidentovi.

Zatímco Biden a jeho tým veřejně trvají na tom, že ve volbách zůstává, v soukromí se podle lidí z jeho okolí stále více smiřuje s tím, že to možná nebude možné, a někteří začali diskutovat o termínech a místech možného oznámení, že odstupuje.

Jeden z faktorů, který může rozhodnutí protáhnout je ten, že Biden by tak podle poradců nechtěl učinit před středeční návštěvou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve Washingtonu, který z iniciativy republikánů vystoupí v Kongresu. Biden totiž nechce Netanjahuovi poskytnout zadostiučinění vzhledem k jejich napjatým vztahům v poslední době kvůli válce v Pásmu Gazy.

Biden se však tlaku nadále brání a ti, kteří na něj tlačí, riskují, že se postaví na zadní, a přimějí ho, aby přece jen zůstal. Dva lidé obeznámení se situací uvedli, že do pátečního odpoledne svůj názor nezměnil.