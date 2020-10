Nákaza covidem byla požehnáním od Boha, řekl Trump. Léčbu si naordinoval sám

Trump na videu umístěném na Twitteru uvedl, že klíčem k jeho zotavení byl experimentální lék od společnosti Regeneron Pharmaceuticals. Dodal, že léčbu touto směsí protilátek si naordinoval sám. Lék Regeneron byl podle listu The Guardian zatím jen zřídka používán mimo klinické studie.



„Cítím se skvěle. Cítím se přímo perfektně,“ prohlásil Trump. „Myslím, že to, že jsem infekci chytil, bylo požehnáním od Boha. Bylo to požehnání v přestrojení. Dostal jsem infekci, slyšel jsem o tomto léku a řekl jsem lékařům, že mi ho mají dát. Byl to můj návrh,“ popsal prezident na videu.

Američanům rovněž slíbil, že pro ně lék zajistí zdarma. „Vy za to nebudete platit. Není to vaše chyba, že se tato pandemie stala. Může za to Čína. A ta za to zaplatí velkou cenu. Byla to její chyba,“ řekl Trump.

Regeneron přitom označil za léčbu covidu-19. Na to ihned zareagovali experti s tím, že účinná léčba na koronavirus neexistuje. Trump přesto apeloval na obyvatele, aby se regeneronu v nemocnicích dožadovali.



Několik hodin po prezidentově vystoupení farmaceutická společnost podala k americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) žádost o nouzové schválení regeneronu. Krátce po zveřejnění videa se podnik mohl radovat také z téměř čtyřprocentního nárůstu akcií na burze.

Trump se podle listu The New York Times dobře zná s generálním ředitelem Regeneronu Leonardem Schleiferem, jenž patří k členům prezidentova golfového klubu ve Westchesteru.

Trump rovněž v minulosti vlastnil akcie Regenronu. Společnost letos v rámci Operace Warp Speed dostala na výrobu léčiv státní dotaci 500 milionů dolarů (jedenáct a půl miliard korun).

Nenechte se ovládnout strachem

Nejen demokraté, ale také republikáni vyzvali představitele Bílého domu, aby zabránili přílišnému tlaku na farmaceutické společnosti při vývoji vakcín a léků. „FDA jedná rychleji než dřív. Ještě žádný prezident na ně takto netlačil. Co trvalo několik let, nyní trvá několik týdnu,“ uvedl Trump.



Prezident na videu také opět bagatelizoval pandemii koronaviru. „Nenechte se ovládnout. Nebojte se toho. Porazíte to. Máme nejlepší lékařské vybavení a nová léčiva. Běžte ven a buďte opatrní,“ řekl.

„Žádný vůdce by neudělal to, co já. Vím, že existuje riziko, ale to je v pořádku. A teď jsem na tom lépe a možná jsem dokonce imunní,“ dodal.

Prezident i přes svou nákazu znovu pracuje z Oválné pracovny, kde přichází do styku s řadou pracovníků Bílého domu. Není přitom jasné, zda stále není nakažen koronavirem a není infekční.

Nakazit se mohlo až 34 zaměstnanců Bílého domu

Tisková kancelář prezidenta uvedla, že od něj jeho lidé udržují odstup a používají v jeho přítomnosti ochranné pomůcky. Americké zdravotnické úřady však doporučují všem nakaženým, aby se zdržovali ve zvláštní místnosti a vůbec nepřicházeli s ostatními lidmi do kontaktu.



Nejmenovaný zdroj z Bílého domu řekl agentuře AP, že Trump trvá na práci ze své pracovny, protože je podle něj důležité, aby lidé viděli, že se vrací k normálnímu pracovnímu režimu.



Portál BBC však poznamenává, že v Bílém domě přece jen podle řady fotografií zřejmě začala platit přísnější pravidla pro nošení roušek. Nové vnitřní předpisy pak stanovují limity pro počty lidí v některých částech prezidentské rezidence.

Podle televize ABC se zatím mohlo nakazit asi 34 zaměstnanců Bílého domu, někteří pracovníci si také soukromě stěžovali, že byli nuceni chodit do práce a setkávat se s lidmi, u nichž nebylo jasné, zda jsou zdraví.

Agentura Bloomberg informovala o tom, že původcem nákazy v Bílém domě by mohl být šéf bezpečnostní kanceláře Crede Bailey. Ten je nyní s těžkým průběhem covidu-19 v nemocnici.

Údajně se přitom nakazil už před 26. zářím, kdy se zúčastnil setkání v Růžové zahradě Bílého domu, na němž Trump jmenoval soudkyni Amy Coneyovou Barrettovou do nejvyššího soudu. Koronavirus se pak potvrdil u několika účastníků akce včetně samotného Trumpa a jeho ženy Melanie.