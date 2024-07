Peníze byly pro Bidena, nikoliv pro Harrisovou, stěžuje si Trumpova kampaň

Poté, co 81letý Biden v neděli oznámil, že o znovuzvolení dále usilovat nebude a podpořil Harrisovou, převzala viceprezidentka účty jeho kampaně. Trumpova kampaň v této souvislosti mluví o 91,5 milionu dolarů (2,1 miliardy korun).

Spor o tyto peníze je jedním ze způsobů, kterými se republikáni snaží Harrisové překazit její snahy stát se kandidátkou demokratů, píše agentura Reuters. O její nominaci oficiálně rozhodnou delegáti příští měsíc.

Představitelé Trumpovy kampaně uvedli, že Harrisová finanční prostředky z Bidenovy kampaně „bezostyšně shrábla“ a ve stížnosti k FEC uvádějí, že „jde o největší porušení pravidel financování kampaní v amerických dějinách“.

Podle Trumpova právního poradce Davida Warringtona nemá Harrisová na peníze nárok, protože ještě není oficiální kandidátkou, píše agentura DPA. Biden jí je nemohl předat, protože už nekandiduje, a nemá tudíž na tuto sumu nárok, tvrdí Warrington.

Saurav Ghosh z Nezávislého centra pro kampaně ale agentuře Reuters řekl, že vzhledem k tomu, že Harrisová byla součástí kampaně za znovuzvolení Bidena coby kandidátka na viceprezidentku, její nárok na peníze by měl být jistý. V každém případě je nepravděpodobné, že by FEC v této věci rozhodla do voleb vyhlášených na 5. listopad.