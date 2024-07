ANALÝZA: Anatomie Bidenova pádu. Líčí ho jako giganta za to, že dostal padáka

Ve strojovém projevu připomínajícím nabiflované přiznání při procesu před kamerami provedl sebekritiku a obhajobu prezidentství sváděl na své osobní ambice.

Neřekl ale vůbec, jak se stalo, že se najednou zlomil po čtrnácti měsících kandidatury a třech týdnech přímo stalingradského vzdoru, jímž do poslední chvíle neuhnul tlaku vlastní strany a spřízněných médií na rezignaci. Jen to naznačil slovy, že odešel, aby sjednotil stranu. Kdo chce, může si to mezi řádky dešifrovat tak, že jinak by ho strana zničila. Média byla plná zpráv o telefonátech nejvyšších špiček demokratů, jejichž popis zněl jako ultimátum do obležené pevnosti. Ve finále se mluvilo i o tom, že jeho vlastní strana a vláda mu daly břitvu na krk: pokud kandidaturu nesloží, odvolají ho z Bílého domu dokonce hned.