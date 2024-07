Trump nikdy nepřizná, že to bude mít s Harrisovou těžší, říká amerikanista

Pusťte si celý rozhovor s amerikanistou Benešem také v audiu:

„Kamala Harris má zajímavý mix názorů. Než se stala viceprezidentkou, tak jako senátorka zaujímala v něčem progresivní pozice, jinde zase centristické a také konzervativní názory,“ říká Jan Beneš z Katedry anglistiky a amerikanistiky Ostravské univerzity. Konzervativní je například v přístupu „tvrdě na zločince“, což potvrzovalo její působení v roli generální prokurátorky státu Kalifornie.

Donald Trump a jeho dcera Ivanka jí mezi lety 2011 a 2014 poslali finanční příspěvky, aby ji podpořili v opětovné kandidatuře do této funkce. „Tehdy byla sice demokratkou, ale měla konzervativní postoje ohledně kriminalizace a výše trestů. Tady je kritizovatelná zleva. Proto minule v demokratických primárkách neuspěla. Kritika teď bude slábnout, protože ji strana chce za kandidátku a chce, aby porazila Trumpa,“ říká Beneš. Zdánlivé rozpory v jejích názorech mohou zaujmout nerozhodné voličky a voliče.

„Pro Donalda Trumpa to, myslím, může být problém. Konzervativní ženy na předměstích velkých amerických měst často rozhodují volby. Přelévají se od jedné strany k druhé. Je to klíčová kohorta voličů, které může Kamala Harris poměrně dobře zaujmout. To, že je Afroameričanka, je první velká deviza dovnitř strany, protože nejloajálnější voličstvo demokratů jsou afroamerické ženy a muži. Tudíž u aktivistů můžeme čekat velké nadšení,“ vysvětluje Beneš

Za Harrisovou stojí nejen podpora většiny členů strany, ale hlavně sponzorů, kteří zatloukli poslední hřebíček do rakve Bidenovy kandidatury. Guvernéři z Kalifornie a Pensylvánie Gavin Newsom a Josh Shapiro, kteří by mohli uspět v primárkách, již Harrisovou podpořili. Od Bidenova vyjádření podpory nasbírala přes sto milionů dolarů, tedy stejně jako nasbíral on, než svou kandidaturu ukončil.

„Těžko říct, zda, vzhledem k výhodám, které Kamala Harris má, se někdo odváží vyzvat ji na souboj. Mohl by si tím dost pokazit kariéru. Je otázka, zda vůbec bude možné mít na sjezdu otevřenou soutěž. Špičky strany by si to přály, protože by to působilo lépe. A i kdyby jediným kandidátem byla ona, tak určitě nebudou chtít, aby to vypadalo jako její korunovace nebo pomazání. Kritika tam má zaznít, ale zase demokraté nechtějí oslabenou kandidátku,“ říká Beneš.

„Trump je nesmírně sebevědomý člověk a jeho voliči si toho nesmírně cení. Nikdy by nepřiznal slabost a ani to, že je je Kamala Harris potenciálně nebezpečnější protikandidát než Biden. Má samozřejmě přichystanou kampaň a věci, které proti ní použije, nicméně ona bude mnohem lépe komunikovat a bude, myslím, mnohem autentičtější.“

