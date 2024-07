VIDEO: Na cestu do USA vykročila karavana migrantů, bojí se Trumpova zvolení

Skupina, kterou podle agentury Reuters tvoří zejména občané Střední Ameriky a Venezuely, se na cestu vydala shodou okolností téhož dne, kdy americký prezident Joe Biden odstoupil z prezidentského klání.

„Riskujeme, že povolení k překročení hranic budou zablokována,“ řekl agentuře AP migrant ze Salvadoru Miguel Salazar. Obává se zejména toho, že pokud Trump zvítězí, jeho vláda by mohla přestat migrantům udělovat schůzky pomocí aplikace CBP One, kterou žadatelé o azyl využívají k legálnímu vstupu do USA – tím, že si domluví schůzku na amerických hraničních přechodech, kde své případy přednesou úředníkům.

Aplikace funguje až poté, co migranti dosáhnou mexické metropole nebo regionů na severu Mexika.

Karavana v neděli vyrazila z jihomexického města Ciudad Hidalgo ležícího u řeky Suchiate, jež tvoří hranici Mexika s Guatemalou.

Migraci se daří omezovat

Biden začátkem června oznámil pozastavení běžného azylového procesu na americko-mexické hranici, a to když počty migrantů zadržených po nelegálním vstupu do USA přesahují 2 500 denně. Opatření vstoupilo v platnost okamžitě, neboť pohraničníci na jaře zatýkali výrazně více běženců.

Krok, který pozastavil dlouhodobou praxi umožňovat všem migrantům žádat o azyl, Biden vysvětloval potřebou obnovit „pořádek“ v přetíženém systému.

Za celý minulý měsíc pak pohraniční stráž zadržela za nelegální vstup 83 536 lidí, což je skoro o třetinu méně než v květnu, uvádí AP. Zároveň je to nejnižší součet za tři a půl roku Bidenova úřadování. V přepočtu na dny se průměr dostal blízko ke zmíněné hranici pro spuštění restrikcí, pro jejich odvolání by ale musel klesnout pod 1 500 na den.

Biden v minulých letech takováto razantní vládní nařízení odmítal a místo toho volal po komplexnější imigrační reformě, v Kongresu ale na něčem takovém dlouhodobě není shoda. Na přelomu roku vláda společně s vyjednavači obou stran v Senátu připravila kompromisní návrh zákona, který zahrnoval i možnost pozastavit běžný azylový proces, republikáni jej ale nakonec potopili.

Proti návrhu tehdy vystoupil exprezident Trump, který masovou imigraci, jež podle něj „otravuje krev naší země“, staví do centra své kampaně. Bidena přitom vykresluje jako prezidenta, který nelegální migraci ignoruje či dokonce podporuje.